Четверо потерпевших после столкновений на Грушевского остались без глаз - Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила народный депутат от партии «УДАР» Ирина Геращенко.

Она сообщила, что вместе с коллегой Марией Матиос сегодня побывала в больницах, где находятся пострадавшие в результате столкновения с правоохранителями за последние два дня.

“Депутаты от «УДАРа» побывали в трех больницах. И депутатов впустили не везде. Сегодня еще одному больному была проведена операция, и на сегодняшний день уже четыре человека лишились глаз”, - сказала Геращенко.

По ее словам, все потерпевшие жалуются на то, что правоохранители оказывают давление на их родственников, пытаются их запугать, сделать из этих людей не пострадавших, а виновных.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Киеве после Народного вече, участники которого осудили принятые Верховной Радой 16 января антидемократические законы, часть протестующих отправилась к зданию парламента. Однако путь им перекрыли правоохранители, после чего на улице Грушевского начались столкновения.

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Сегодня утром между митингующими и правоохранителями стали священники, и столкновения прекратились.

В МВД заявили, что на сегодняшний день с 19 января за медицинской помощью обратились 119 работников органов внутренних дел, 80 госпитализированы.

По данным Департамента здравоохранения КГГА, по состоянию на 21 января, с 16.00 19 января киевские врачи оказали помощь 122-м участникам акций протеста, в настоящее время 50 пациентов находятся в стационарах больниц.

Вместе с тем в Штабе национального сопротивления заявили, что только в прошедшие сутки в медицинскую службу и мобильные бригады, которые находятся возле баррикад на Грушевского, обратились 1,4 тыс. пострадавших.