Эскалация насилия в Киеве выгодна внешним силам - Филарет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинской православной церкви Киевского патриархата сказал на пресс-конференции в Киеве.

Относительно противостояния он отметил, что время проходит, однако вопрос не решается, это создает основание для применения силы. Поэтому, сказал он, после принятия 16 января законов "горячие головы" начали насильственные действия.

Филарет подчеркнул, что при применении силы те, кто это делает - и с одной, и с другой стороны - должны осознавать свою ответственность, а также последствия своих действий. Кроме того, по словам Филарета, нужно думать о том, кому выгодно такое противостояние.

"Так вот мы должны подумать, кому выгодно, чтобы в Украине были насильственные действия. Украинскому государству это выгодно? Не выгодно Украинскому государству. Потому что это может привести к гражданской войне. Выгодно это оппозиции? Не выгодно, потому что власть имеет большую силу. Выгодно это власти? Не выгодно, потому что это происходит накануне президентских выборов, а это возмущение народа", - отметил Патриарх.

"А кому же это выгодно? А выгодно тому, кто не хочет видеть Украину независимым государством, и этим силам выгодно, чтобы в Украине было беспокойно, была борьба, которая бы привела к гражданской войне и в конце концов к разделу страны на части", - считает Филарет.

Поэтому он убежден, что конфликт нужно разрешать мирным путем, путем диалога и компромисса. "Мы, украинцы, должны беречь свою государственность и не допустить раздела Украины, а для того, чтобы не допустить – противоречия, которые возникли, нужно разрешать мирным путем", - отметил Филарет.

Патриарх пообещал, что церковь будет молиться за урегулирование конфликта мирным путем. "Мы помним, что результат, если не мирным путем, то это будет большой вред и самой власти, и украинскому народу, и Украинской государству, в том числе и украинской церкви - если не будет независимой страны, не будет автокефальной церкви, потому что та власть подавит эту независимость и вновь нас подчинят Москве", - отметил Филарет.