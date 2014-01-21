"Законы 16 января" опубликованы в электронной версии "Голоса Украины"

В частности, законопроект №3879 об усилении ответственности за участие в массовых акциях вступит в силу на следующий день после опубликования.

Закон, позволяющий заочное уголовное производство, также вступает в силу на следующий после опубликования дня.

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Закон об освобождении от уголовной ответственности участников мирных собраний, происходивших с 21 ноября по 26 декабря, также вступает в силу на следующий день и подлежит исполнению в течение одного месяца.

Закон о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей», подготовленный народными депутатами от Партии регионов Владимиром Олийныком и Вадимом Колесниченко, вступает в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.

Также обнародованы закон о государственном бюджете на 2014 год и закон об освобождении от НДС импорта природного газа в Украину.