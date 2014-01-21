К Майдану стягиваются колонны "титушек"
03:29, 21 января 2014Политика
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В Киеве со стороны Контрактовой площади, ул. Владимирской, Андреевского спуска в сторону Майдана Независимости движутся колонны молодых людей спортивного вида.
В сторону Европейской площади движутся колонны молодых людей спортивного вида / twitter.com/aronets
Об этом сообщают пользователи Twitter.
"На Контрактовой зафиксировали 400 людей в спортивных костюмах. Хорошо организованы", - пишут активисты.
"Информация о движении титушек с разных сторон – с Контрактовой, по Андреевскому спуску, по Большой Житомирской. Все в сторону Майдана", - пишут пользователи.
"Пишут, что на Владимирской, 9 толпа титушек бъет случайных прохожих! Киев вставай!!" - передают активисты.
""Титушки" розбивают все машины на Ярославовом Валу!Титушки идут по Ярвалу. На Прорезной слабые баррикады. Вероятно, что будут штурмовать еще и Киевсовет", - написал в Facebook Александр Аронец.
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