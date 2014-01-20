В Польше снова созвали заседание Совета Нацбезопасности из-за Украины

Об этом УНИАН сообщили в канцелярии главы Польского государства.

"Главной темой заседания будет обсуждение стратегических польских и европейских проблем в отношениях с Украиной", - сообщили в канцелярии.

В состав RBN входят польские высокопоставленные должностные лица, среди которых глава правительства, председатели Сейма и Сената, председатель Бюро национальной безопасности (BBN), министры иностранных и внутренних дел, министр обороны, а также представители оппозиционных партий (кроме крупнейшей оппозиционной "Закон и справедливость" (PIS), лидер которой Ярослав Качинский отказался от участия в заседаниях RBN - УНИАН).

Читайте такжеПрезидент Польши созовет Совбез для согласования экономической поддержки УкраиныПресс-секретарь BBN, который организует заседание Совета нацбезопасности, Марчин Сковрон сообщил, что заседание планировалось раньше и не связано непосредственно с последними событиями в Киеве, где дошло до очередных столкновений между демонстрантами и милицией.

Он сказал, что в заседании, как планируется, примут участие все ее члены.

Как сообщал УНИАН, в последний раз заседание Совета нацбезопасности Польши проходило 2 декабря 2013 года и также было посвящено ситуации в Украине.

После него Президент Польши и глава правительства заявили о необходимости подготовки нового плана сотрудничества с украинской властью из-за того, что она отказалась подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом 30 ноября в Вильнюсе.

38-миллионная Польша является крупнейшим непосредственным западным соседом Украины и самым активным сторонником ее евроинтеграции.