ЕС призывает Украину к диалогу, напоминая о подписании ассоциации

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел призывает власть и оппозицию Украины к диалогу и сдержанности и подтверждает верность подписанию Соглашения об ассоциации, когда Киев будет к этому готов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, министры иностранных дел 28 стран ЕС на своем заседании также раскритиковали ряд противоречивых законов, за которые проголосовало провластное большинство в Верховной Раде 16 января путем поднятия рук.

"Совет выражает глубокую обеспокоенность законодательством, которое было принято Верховной Радой 16 января во время сомнительной процедуры. Эти законодательные акты значительно ограничат основополагающие права украинских граждан на свободу собраний, СМИ и прессы и серьезно ограничат деятельность неправительственных организаций. ЕС призывает украинскую власть обеспечить их пересмотр и приведение в соответствие с европейскими и международными обязательствами Украины", - говорится в заключении, принятом министрами Евросоюза.

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"ЕС очень обеспокоен недавними событиями в Украине и призывает все стороны к поиску демократического решения нынешнего политического кризиса путем диалога с привлечением всех сторон, что отвечало бы стремлениям украинского народа. ЕС призывает все стороны к сдержанности, а власть - к полному уважению и защите прав мирных протестующих на собрания и высказывания и свободу СМИ. Все случаи насилия должны быть расследованы, а виновные наказаны", - говорится в заключении Совета ЕС.

Министры также выразили верность политической и экономической ассоциации с Украиной, которая будет базироваться на общих ценностях, а также подтвердили готовность подписать Соглашение об ассоциации вместе с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли "тогда, когда Украина будет готова к этому".