«Титушки» направились от станции метро «Арсенальная» к Мариинскому парку

Как передает корреспондент УНИАН, «титушки» движутся группами по 5-10 человек.

Молодые люди начали собираться на улице, возле станции метро «Арсенальная», около 9 часов утра.

Люди периодически заходили в вестибюль станции метро погреться, однако после того, как старший группы по телефону получил команду, «титушки» выдвинулись в сторону парка.

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Как сообщал УНИАН, 19 января около 15.00 начались столкновения между протестующими и правоохранителями на улице Грушевского после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении Дома правительства и Верховной Рады.

Столкновения продолжаются и сейчас.