«Титушки» направились от станции метро «Арсенальная» к Мариинскому парку
11:32, 20 января 2014Политика
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Более 100 людей в спортивной одежде, прозванные в народе «титушками», группами направились в сторону Мариинского парка со станции метро «Арсенальная».
Колона «титушек» направилась от станции метро «Арсенальная» к Мариинскому парку
Как передает корреспондент УНИАН, «титушки» движутся группами по 5-10 человек.
Молодые люди начали собираться на улице, возле станции метро «Арсенальная», около 9 часов утра.
Люди периодически заходили в вестибюль станции метро погреться, однако после того, как старший группы по телефону получил команду, «титушки» выдвинулись в сторону парка.
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Как сообщал УНИАН, 19 января около 15.00 начались столкновения между протестующими и правоохранителями на улице Грушевского после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении Дома правительства и Верховной Рады.
Столкновения продолжаются и сейчас.
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