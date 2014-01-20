Среди задержанных за беспорядки в Киеве есть члены партий и осужденный за убийство - МВД

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

”Сейчас задержаны уже около десятка человек. Правоохранители устанавливают их личность, начинаются начальные следственные действия. Между тем лица двух активных участников беспорядков из числа задержанных уже установлены. Один из них, 30-летний житель Киева, является членом ВО «Свобода». Молодчик ранее несколько раз привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Второй задержанный – 41-летний мужчина по прозвищу «Череп», который ранее был осужден за убийство и отбыл 13 лет за решеткой. По предварительной информации, мужчина имеет причастность к деятельности организации «Патриот Украины», - отметили в УСО.

В МВД напомнили, что по факту событий, которые происходят на ул. Грушевского в Киеве, начато уголовное производство по статье 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

”Активных участников нападений на правоохранителей задерживают и доставляют в органы внутренних дел”, - отметили в УСО.