«Правый сектор» подтверждает свое участие в драках на Грушевского

Как заявил представитель объединения Андрей, "Правый сектор" является 23-й сотней самообороны Майдана и на ул. Грушевского его активисты пришли для охраны людей, сообщает Радио Свобода.

Методы, к которым прибегли митингующие возле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, он называет «нормальной, здоровой реакцией на введение диктатуры».

«А что остается митингующим, простым украинцам, когда в стране введена диктатура и царит режим внутренней оккупации? Те, кто там был (на улице Грушевского - ред.) могли видеть, что народ злится, его много, и столько провокаторов или сценаристов Банковой собрать невозможно», - комментирует он.

Правый сектор, по словам его представителя, собрался еще в начале Евромайдана с идеей национальной революции и от первого дня формировал четкие требования к оппозиции. Заявление и план действий, которые обнародовал со сцены во время Народного вече 19 января лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк - это лишь отдельные требования, которые Правый сектор поместил в своем «Обращении к украинцам».