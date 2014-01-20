В Киеве провели акцию к годовщине убийства Маркелова и Бабуровой

Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову были убиты выстрелами в голову в Москве 19 января 2009 года. Убийство считается связанным с антифашистской деятельностью погибших. Через два года по обвинению в данном преступлении к пожизненному заключению и 18 годам лишения свободы были осуждены активисты неонацистского движения Никита Тихонов и Евгения Хасис.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции приняли около двухсот активистов, журналистов, правозащитников, которые держали плакаты с надписями "Нет политическому террору", "Нет полицейскому государству", "Человек превыше всего", "Помнить = бороться".

Участники акции выстроились в круг возле памятника княгине Ольге, держа в руках зажженные свечи. Под памятником выступали ораторы. Темой выступлений были равенство, солидарность, противодействие дискриминации людей по любому признаку, права человека, скандальные законы, принятые Верховной Радой 16 января, противодействие тоталитаризму.

Одновременно с речами передавались горячие новости о событиях, происходивших на улице Грушевской, возле стадиона "Динамо". Часть людей после акции двинулась на Майдан.

В конце акции активисты разместили свечи цифрой дня трагедии - 19.