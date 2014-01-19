Милиция утверждает, что одного из беркутовцев чуть не убили митингующие

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины, Во время штурма живого «цепи» правоохранителей на улице Грушевского одного из сотрудников спецподразделения «Беркут» активисты митинга выдернули из строя и оттащили к ДомуПрофсоюзов.

«Со слов работника милиции, по дороге к Дому Профсоюзов и внутри здания активисты постоянно его били и наносили повреждений», - говорится в сообщении.

«Однако правоохранители уже освободили коллегу. Медики предварительно констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребер и носа, шоковое состояние. Его направили в ведомственный госпиталь, где оказывают всю необходимую помощь», - отметили в МВД.