Милиция утверждает, что одного из беркутовцев чуть не убили митингующие

19:52, 19 января 2014
Политика
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Милиция утверждает, что одного из работников «Беркута» митингующие захватили в плен и едва не убили

Избиение беркутовца

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины, Во время штурма живого «цепи» правоохранителей на улице Грушевского одного из сотрудников спецподразделения «Беркут» активисты митинга выдернули из строя и оттащили к ДомуПрофсоюзов.

Избитый

«Со слов работника милиции, по дороге к Дому Профсоюзов и внутри здания активисты постоянно его били и наносили повреждений», - говорится в сообщении.

«Однако правоохранители уже освободили коллегу. Медики предварительно констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребер и носа, шоковое состояние. Его направили в ведомственный госпиталь, где оказывают всю необходимую помощь», - отметили в МВД.

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