Украинский интерес. Тревожная десятка, санкции на столе и битва аксакалов

Всплеск законодательной активности в Верховной Раде вызвал обеспокоенность Государственного департамента США и когорты европейских чиновников и законодателей. Дело в том, что «регионалы» и коммунисты, «с голоса» задекларировав наличие у себя 235 голосов, протащили с помощью голосования поднятием рук целую гроздь законов, которые являются ухудшенными копиями уже принятых в России норм, ограничивающих право граждан на протест. Признаем честно: заимствование юридических норм в других странах – распространенная практика, но далеко не позитивна, особенно – в нашем примере. После подписания президентом законопроекта Колесниченко – Олийныка, о чем было объявлено в пятницу вечером, Украина рискует потерять статус государства с признаками демократии во внутренней политике. Европейские партнеры нашей страны сказали об этом со всей определенностью.

Похоже, отказ комитета по иностранным делам Сената США инициировать санкции против отдельных украинских чиновников стал катализатором обострения ситуации в Украине. В середине недели заокеанские законодатели разочаровали украинскую оппозицию, ограничившись метанием грома и молний, хотя представитель Госдепартамента Виктория Нуланд заявила, что на столе переговоров Штатов с Украиной сегодня весь инструмент воздействия на официальный Киев. Уже после слушаний сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин предложили расширить действие «акта Магнитского» на весь мир. Полагаю, если влиятельным конгрессменам удастся добиться своего, это может вызвать напряжение в Киеве.

Премьер-министр Николай Азаров поручил вице-премьеру Юрию Бойко в двухмесячный срок подготовить переговорные позиции в диалоге с Европейским Союзом вокруг Соглашения об ассоциации с ЕС. При этом Украина не собирается идти на уступки ЕС и настаивает на соучастии России в переговорах о подписании СА. Отмечу, что буквально в пятницу глава внешнеполитического ведомства Леонид Кожара призвал послов США и Европейской комиссии не вмешиваться во внутренние дела Украины. С учетом последних проявлений «законотворческого зуда» представителей партии власти несложно предположить реакцию еврочиновников. К сожалению, заявление министра топлива и энергетики Эдуарда Ставицкого о направленном в Словакию подписанного украинским правительством договора о реверсе газа в Братиславе не подтверждают.

Достаточно прогнозируемой является и реакция России, уже привычно и традиционно действующей не мытьем, так катаньем. Например, советник Владимира Путина Сергей Глазьев отметил, что наилучшим способом для Украины рассчитаться с российским кредитом является… евразийская интеграция, пропагандистом которой Глазьев является уже давно. Стоит ли удивляться, что и аксакал российской политики, бывший премьер и глава СВР Евгений Примаков заявил, что ЕС и США пытаются свергнуть законную власть в Украине?.. Своему давнему знакомому ответил Збигнев Бжезинский, выразивший уверенность, что наша страна является для Владимира Путина слишком большим куском, который он не сможет проглотить.