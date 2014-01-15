Огрызко считает, что санкции против Украины лишат Запад рычагов влияния

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции на тему: «Реальность и ирреальность санкций против украинской власти».

«Почему западные страны достаточно осторожно относятся к вопросу о санкциях, но об этом говорят, потому что введение санкций будет означать прекращение диалога. Вот мы имеем сегодня пример Беларуси, для многих западных политиков – это был негативный пример и они сейчас это признают. Санкции против Беларуси лишили Запад возможности влиять на те процессы, которые происходят в белорусском обществе. Сами себе отрезали шансы для того, чтобы иметь какой-то доступ к гражданскому обществу, какой-то доступ к руководству страны. Практически они лишились рычагов влияния», - отметил бывший министр.

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Он добавил, что, «конечно, Украина это не Беларусь со всех точек зрения, с точки зрения продвинутости вопроса о евроинтеграции и с точки зрения важности для европейского содружества и тому подобное. Поэтому здесь вдвое более сложным является вопрос о принятии санкций, потому что таким способом западные страны нас точно оттолкнут в сторону Москвы».

Огрызко убежден, что «надеяться на то, что Запад введет санкции против всего украинского руководства, просто иллюзия и не отвечает тем реалиям, в которых мы сегодня живем, однако это не значит, что не может быть адресных санкций в отношении людей второго или третьего эшелона».

По его словам, тема санкций является очень острой темой для межгосударственного общения, это уже последнее средство, которым государство может продемонстрировать другому государству свое определенное к нему отношение. Это очень взаимно опасное средство общения, подчеркнул Огрызко.

«Для нашего государства и для государств, которые общаются с нашим государством, нужна форма какого-то общения, при любых обстоятельствах и для любого правительства, иначе мы просто отрываемся от возможности партнерского общения», - считает дипломат.