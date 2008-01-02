Тимошенко поговорит с Москвой о ситуации на газовом рынке Украины

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена провести переговоры с Россией по вопросу ситуации на газовом рынке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после завершения встречи с председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

«Сейчас мы ведем переговоры о возможной дате проведения такой встречи, которая будет посвящена многим вопросам, но в первую очередь – ситуации на газовом рынке Украины, которая сложилась в результате колоссальных теневых схем, которые работали в газовой отрасли последние два года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В тоже время премьер-министр не смогла уточнить, есть ли среди кредиторов НАК «Нафтогаз Украины» российские компании.

«Я поручила новому руководству НАК «Нафтогаз Украины» подготовить компактный и понятный для общественности анализ по состоянию дел в компании. Такой анализ будет представлен и общественности, и прессе», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2007 года министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил, что МИД ведет работу по организации визита премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в Москву.