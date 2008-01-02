Тимошенко заявляет, что Нафтогаз - на грани банкротства (обновленная)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» находится на грани банкротства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам после завершения встречи с председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

«НАК «Нафтогаз» - самая крупная государственная компания, компания, которая владеет всей газотранспортной системой Украины, компания, которая добывает газ и поставляет его населению, - находится на грани банкротства. Компания не имеет утвержденного баланса газа на 2008 год, и имеет такую кредиторско-дебиторскую задолженность, которая свидетельствует о том, что финансовое здоровье компании не обеспечено», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также назвала неправдивой информацию о том, что в подземных хранилищах накоплено около 30 млрд. кубических метров газа. «НАК «Нафтогаз» в этих газовых хранилищах имеет ноль ресурсов, и то, что в них закачано, принадлежит сомнительным коммерческим структурам, и неизвестно, что с этим газом эти сомнительные коммерческие структуры будут делать», - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что с удивлением услышала информацию о том, что газовые хранилища Украины сданы в аренду на 25 лет «также сомнительным теневым структурам по цене, в десятки раз ниже мировой цены».

Глава правительства не исключила, что с помощью искусственной процедуры банкротства НАК «Нафтогаз Украины» украинскую газотранспортную систему планировали передать сомнительным компаниям, которые «готовы были за долги забрать все, что есть в государстве, для обеспечения поставок и транспортировки природного газа».

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что 4 крупнейших компании-кредиторы НАК «Нафтогаз Украины» обратились к правительству со специальным письмом, в котором выразили обеспокоенность в связи с отсутствием у НАК «Нафтогаз Украины» финансовых средств для оплаты кредиторской задолженности, а также изложили возможные последствия этого для самой компании и для Украины как для государства.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство предпримет все усилия для проведения финансового оздоровления НАК «Нафтогаз Украины», а также для предупреждения возможной потери газотранспортной системы Украины. «Мы провели переговоры со всеми кредиторами и заверили, что если НАК «Нафтогаз Украины» не сможет оплачивать долги, то государство будет брать на себя эти выплаты», - подчеркнула глава правительства.

По ее словам, для сохранения компании правительство готово осуществить санацию предприятия за счет прямых бюджетных ассигнований, а также предоставить систему необходимых льгот.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2007 года представители компаний, которые руководят активами кредиторов “Нафтогаза”, заявили о возможном объявлении после 31 декабря 2007 года технического дефолта компании НАК в связи с отсутствием финансового отчета за 2006 год.

26 декабря 2007 года Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство остановило возможность объявления банкротом НАК «Нафтогаз Украины».

Она добавила, что правительство остановило этот процесс, предусмотрев в проекте бюджета-2008 ряд мероприятий по возвращению прибыльности НАК «Нафтогаз Украины».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительство сбалансировало всю энергетическую систему бюджета.

Cправка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.