Вехи недели. Азаров в ожидании помощи, опасная спешка с выборами и аномальный Святошин

Новый календарный год Украина встретила со старой политической реальностью. Майдан устоял, более того - на созываемые оппозицией вече продолжают по воскресеньям собираться люди, но их количество заметно меньше, чем в декабре 2013-го. Тактика игнорирования, взятая на вооружение властью, дала свои плоды, поскольку противостоять маргинализации Майдана становится все сложнее. Но переломить ситуацию в свою пользу пока не по силам ни одной из сторон политического противостояния.

Тактика власти понятна и, в общем, бесхитростна. Продолжая беспокоить Майдан провокациями разного рода, она рассчитывает дождаться получения обещанного российского кредита в 15 миллиардов в полном объеме, после которого вполне можно запускать реалити-шоу «Бабло побеждает Майдан». Как показывает опыт, немногие даже ультра-оппозиционно настроенные граждане способны отказаться от повышенных пенсий, социальных выплат, зарплат. Поэтому Николай Азаров продолжает тянуть время и раздавать поручения министрам с повышенным оптимизмом. Последний призыв касался необходимости обратить внимание на проект бюджета-2014, который правительство предложит парламенту 16 января в расчете на скорое принятие. Николай Янович заметно убежден, что российская финансовая помощь не будет напоминать «американскую помощь» в преферансе.

Противникам особо не мелькающего в информационном пространстве президента остается определить собственный план действий. Пока получается не слишком удачно. Если Виталий Кличко настаивает на выдвижении единого кандидата, то Арсений Яценюк обещает Майдану создание проевропейской команды, которой протестующие будут аплодировать.

Сомневаюсь, что оппозиционные кандидаты в президенты встретили овацией инициативу Александра Бригинца, с подчеркнутой наивностью высчитавшего дату проведения президентских выборов. «Сердечный» мажоритарщик, избранный на столичной Оболони, предлагает избирать главу государства 30 марта 2014 года, считая «малозначимыми» Переходные положения Конституции, в которых для этой процедуры четко отведено последнее мартовское воскресенье 2015 года. Подобная поспешность и избирательность чтения Основного Закона может дорого обойтись представителям оппозиции. Они словно нарочно игнорируют тот факт, что события последних месяцев мобилизовали не только их электорат, но и тех, кто готов голосовать за власть в базовых для нее регионах. Проблемное проведение Форума Евромайданов в Харькове, участники которого сталкивались с провокациями разной степени тяжести на протяжении всего мероприятия, должно охладить горячие головы.

Проспект Победы в районе Святошин в Киеве постепенно превращается в аномально горячую точку. Если в августе 2013-го местный РОВД пытались штурмовать после событий во Врадиевке, то на этот раз протестующие блокировали автобусы с «Беркутом», обеспечивавшим перед этим выезд автозака с «васильковскими террористами». Троих участников «Патриота Украины» приговорили к 6 годам лишения свободы, и этот приговор стал новым катализатором противостояния протестующих и милиции. Под горячую руку милицейского спецназа попал и Юрий Луценко, оказавшийся единственным из формальных лидеров оппозиции, кто прибыл для переговоров, и использовавший в диалоге выражения, далекие от парламентских.

Стоит ли удивляться, что политическая ситуация в Украине все больше напоминает затишье перед бурей. Основные игроки аккумулируют силы и ждут ошибки со стороны противника, продолжая использовать сторонников оппозиции или бюджетников (кто во что горазд) для «давления биомассой» на оппонентов.

Евгений МАГДА