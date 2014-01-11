Три лидера баскетбольной Суперлиги выиграли матчи тура регулярного чемпионата

Как сообщает корреспондент УНИАН, одесситы и киевляне выиграли на своей площадке, а южненцы – в гостях.

«Химик» не оставил никаких шансов в Днепропетровске местному «Днепру», разгромив оппонента со счетом 92:66. В свою очередь «Одесса», провела крайне напряженный матч против МБК «Николаев», который завершился минимальной победой хозяев со счетом 79:78. Что касается киевских «строителей», то их перевес над «Днепр-АЗОТом» из Днепродзержинска оказался весьма убедительным, но не разгромным – 92:82.

В еще одном матче сегодняшнего дня, который также состоялся в Киеве, БК «Киев» уступил запорожскому «Ферро» со счетом 78:85.

Таким образом, «Химик» стал единоличным лидером, благодаря тому, что БК «Донецк» свой матч сегодня не проводил. Соотношение побед и поражений клуба из Южного составляет 12/2, «Донецка» - 11/2, «Одессы» и «Будівельника» - 10/5.