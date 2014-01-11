«Майдан» требует от Лутковской дать оценку действиями милиции у Святошинского суда

Гражданская платформа «Майдан» призывает уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерию Лутковскую максимально быстро изучить обстоятельства происшедшего 10 января возле зданий Святошинского районного суда и Святошинского РОВД и дать им объективную оценку.

Гражданская платформа «Майдан» категорически осуждает неоправданное применение силы против гражданских активистов. «Подобные действия не только усиливают противостояние и провоцируют введение международных санкций против Украины, но и отвлекают внимание от решения насущных проблем – в частности, от качества работы государственной власти и повышения уровня жизни граждан. Власть должна понимать, что не в противостоянии с гражданским обществом, а лишь в сотрудничестве с ним она может реально исполнять свои функции на благо украинского народа. Все, что усиливает раскол в обществе, идет во вред Украинскому государству и народу Украины» - говорится в заявлении, опубликованном на сайте сообщества.

Напомним, что вечером 10 января возле зданий Святошинского районного суда и Святошинского РОВД состоялись столкновения между бойцами подразделения «Беркут» и группой оппозиционно настроенных активистов. По различным сведениям пострадало примерно 5 человек – среди них бывший политический заключенный Юрий Луценко, пытавшийся противостоять столкновениям.