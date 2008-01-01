Новогоднее поздравление Витора Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что 2007 год “дал много надежд и обещаний”, которые в Новом, 2008 году, “должны стать практическим результатом”.

Об этом он сказал, обращаясь к украинскому народу с новогодним приветствием.

По словам Президента, в новогодний час в его “сердце – покой и уверенность за нас всех. Я хочу сказать вам простые и близкие слова. Это – слова любви, благодарности, поддержки и уважения к каждому из вас – к знакомым и незнакомым, родным и далеким, добрым, прекрасным людям, к нашему народу, к которому принадлежу сердцем и душой и без которого не мыслю своей жизни”.

“Удобно ли Президенту говорить о своих чувствах? - спросил В.ЮЩЕНКО. - Да, я глубоко убежден, что да. Сегодня о самых глубоких переживаниях, об отношении друг к другу должны говорить все – в наших семьях, в праздничных компаниях, не забывая ни о ком, ни об одном самом одиноком сердце”.

Как отметил глава государства, “минул сложный год. Пережито много – подъем, драмы и радости. Но мы – сильные, и эта добрая и твердая сила продолжает наш путь”.

В.ЮЩЕНКО в приветствии не обошел политики. Он напомнил, что в 2007 году в жизни страны состоялись изменения. “Мы избрали новый парламент и значение этого выбора – больше, чем политика. В наших руках – большой, действительно жизненный шанс”, - считает Президент.

Он отметил, что именно граждане Украины “остановили угрозы, порожденные изменой и раздором политиков. Вы сказали свое слово. Это – сильный урок”. “Благодаря вам власть учится изменяться. Я сделал все, чтобы эта наука началась, и я сделаю все, чтобы она не была притворной”, - пообещал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, год, который минул, “дал много надежд и обещаний. В году, который приходит, они должны стать практическим результатом”.

“Важнейшим для меня был экономический рост, борьба с бедностью и, безусловно, социальные инициативы, которые касаются почти 35 миллионов людей. Моя позиция – категорическая: они должны быть и будут выполнены. Мы вывели украинский корабль из водоворота, и теперь – время для спокойной и согласованной работы”, - подчеркнул Президент.

“Я начал со слов об отношении друг к другу. Простые истины – любовь, сопереживание, поддержка. Они – главные, важнейшие”, - считает В.ЮЩЕНКО.

Вспоминая о прошлом годе, Президент сказал: “Украина была единой в радости, когда получила победу в праве принять Евро-2012. Не сомневайтесь - соревнование будет достойно проведено в нашем государстве. Украина была единой в горе, когда потеряла невинных людей в немыслимых авариях в Днепропетровске и на шахте Засядько. Эти катастрофы, их жертвы и их причины не будут забыты. Что-то очень важное сдвинулось у нас внутри, когда мы вместе с 193 державами мира отметили память Голодомора и осознали его причину. В конечном итоге, мы осознали себя нацией. Мы были едиными во многих напряженных, драматичных, но и также в обнадеживающих ситуациях”.

По словам Президента, “нам очень много надлежит изменить. И это изменение заключается в нас самих. В стране должно появиться настроение подъема. В стране должна появиться культура заботливого хозяина, небезразличного, в каком состоянии его дом, подъезд, улица. Этот хозяин – каждый из вас”.

“Нам нужно думать о жизни и действовать ради жизни, ради наших детей, женщин, родителей, ради продолжения рода, ради его здоровья и его будущего. Мы способны возобновить правду о нашей истории. Мы способны понять суть нашей национальной принадлежности к Украине. Мы способны на более глубокие, более добрые, более толерантные взаимные чувства. И об этом нужно говорить ежедневно. И ежедневно действовать. Потому что есть наша с вами неповторимая жизнь. Есть государство. Есть вера в наш успех”, - отметил в новогоднем приветствии Президент Украины.

По его словам, “все будет хорошо. Пусть новогодний ветер понесет эти слова от Софии к Говерле, от Говерлы к Крыму, к нашему Востоку, к нашему Западу, к нашему Югу и нашему Северу”.

“Наступает год больших возможностей. Я прошу у Господа крепкого здоровья, счастья и добра для каждого из вас, для каждого из нас, для наших семей и для нашего народа”, - отметил В.ЮЩЕНКО, приветствуя соотечественников с Новым, 2008 годом.