Во Франции рабочие завода Goodyear взяли в заложники руководство

Директор производства в Амьене Мишель Дейи и глава отдела кадров Бернар Глессе остаются запертыми в одной из комнат завода без еды, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Профсоюз и руководство годами не могли решить вопрос с рабочими местами на убыточном заводе в случае его закрытия. Один из секретарей профсоюза Франк Жюрек отметил, что рабочие требуют "золотой парашют", поскольку в Пикардии 1200 потенциально уволенных сотрудников могут остаться без работы. "Если никто не купит завод, мы хотим увольнения по собственному желанию с финансовой компенсацией", - сказал журналистам Жюрек, назвав при этом атмосферу на заводе "спокойной".

Члены профсоюза утверждают, что обоим начальникам дают воду, а их мобильные телефоны включены.

"Эта инициатива контрпродуктивна и неуместна в то время, когда мы должны сконцентрироваться на будущем наших сотрудников после нескольких лет поисков решения", - заявляет руководство Goodyear.

"Мы ждали долго, но наше терпение кончилось, и мы перешли к решительным действиям. Если мы их отпустим сейчас, это будет равносильно нулевому результату", - парировал один из членов профсоюза Микаэль Малле.

В 2009 году во Франции уже захватывали руководителей компаний 3M, Sony и Caterpillar. Ни в одном из случаев за удержание заложников никто не понес наказание.