«Сумчанка» выиграла 7-й международный рождественский турнир по хоккею на траве
В Сумах муниципальный хоккейный клуб «Сумчанка» выиграла 7-й международный рождественский турнир по хоккею на траве «Кубок Содружества - 2014».
Как передает корреспондент УНИАН, в турнире, который проходил 4-6 января в легкоатлетическом манеже Украинской академии банковского дела НБУ им. В. Голубничего, принимали участие 8 женских команд из России, Беларуси, Грузии и Украины.
В частности, «Сумчанка» выиграла все матчи в группе: у сборной Грузии 20:0, у сборной Москвы 16:2 и у сумской команды СДЮШОР «Динамо» 14:1. Во второй группе первенствовал ХК «Минск», который переиграл команду российского «Марьино» 11:1, «Полтавчанку» 13:6 и команду института физкультуры Сумского педуниверситета 5:3.
В финале «Сумчанка» переиграла белорусок 6:5 и завоевала приз в шестой раз подряд. Третье место досталось хоккеисткам сборной Москвы, которые обыграли ИФК СумГПУ 5:2.
Лучшим игроком турнира была признана Евгения Мороз из команды-победительницы.
Впервые в рамках турнира «Кубок Содружества - 2014» свои соревнования провели и ветераны этого вида спорта.
Справка УНИАН. Индорхоккей — один из игровых видов спорта, разновидность хоккея на траве.