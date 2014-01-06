«Сумчанка» выиграла 7-й международный рождественский турнир по хоккею на траве

Как передает корреспондент УНИАН, в турнире, который проходил 4-6 января в легкоатлетическом манеже Украинской академии банковского дела НБУ им. В. Голубничего, принимали участие 8 женских команд из России, Беларуси, Грузии и Украины.

В частности, «Сумчанка» выиграла все матчи в группе: у сборной Грузии 20:0, у сборной Москвы 16:2 и у сумской команды СДЮШОР «Динамо» 14:1. Во второй группе первенствовал ХК «Минск», который переиграл команду российского «Марьино» 11:1, «Полтавчанку» 13:6 и команду института физкультуры Сумского педуниверситета 5:3.

В финале «Сумчанка» переиграла белорусок 6:5 и завоевала приз в шестой раз подряд. Третье место досталось хоккеисткам сборной Москвы, которые обыграли ИФК СумГПУ 5:2.

Лучшим игроком турнира была признана Евгения Мороз из команды-победительницы.

Впервые в рамках турнира «Кубок Содружества - 2014» свои соревнования провели и ветераны этого вида спорта.

Справка УНИАН. Индорхоккей — один из игровых видов спорта, разновидность хоккея на траве.