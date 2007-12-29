Компартия взбунтовалась

Бюро Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины настаивает на созыве внеочередного Пленума ЦК КПУ для обсуждения назревших острейших вопросов внутрипартийной жизни, нарушения депутатами-коммунистами Программы и Устава партии, решений Президиума и Пленума ЦК КПУ.

Об этом говорится в заявлении бюро рескома КПУ по поводу положительного голосования в парламенте некоторыми народными депутатами от КПУ за государственный бюджет 2008 года, текст которого передан УНИАН.

Кроме того, авторы заявления требуют привлечь к строгой партийной ответственности коммунистов, народных депутатов Украины Валерия БЕВЗА, Евгения МАРМАЗОВА, Игоря КАЛЕТНИКА и Александра ТКАЧЕНКО, а также отозвать с постов председателей комитетов и спецкомиссии ВР Украины коммунистов, народных депутатов А.ТКАЧЕНКО, И.КАЛЕТНИКА, Е.МАРМАЗОВА «как дискредитировавших партию».

«В ходе рассмотрения проекта бюджета во втором чтении ряд народных депутатов из фракции Компартии Украины вопреки решению Президиума ЦК КПУ проголосовали "за". Вопиющий факт нарушения партийной дисциплины является следствием острых проблем, накопившихся на протяжении последних лет в партии», - в частности говорится в заявлении рескома.

При этом в заявлении отмечается, что случившееся в ходе голосования за бюджет бюро рескома партии расценивает как «групповщину, приведшую к ренегатству, грубому попранию принципов демократического централизма, как неопровержимый факт сотрудничества с правительством Ю.ТИМОШЕНКО».

Авторы заявления подчеркивают, что проголосовавшие - это известные люди в партии, включенные по настоянию первого секретаря ЦК КПУ Петра СИМОНЕНКО в проходные места предвыборного списка - В.БЕВЗ, А.ТКАЧЕНКО, Е.МАРМАЗОВ, И.КАЛЕТНИК. «Эти члены фракции проголосовали карточками отсутствующих на пленарном заседании народных депутатов - Л.ГРАЧА и М.ПЕРЕСТЕНКО, что дискредитирует Крымскую республиканскую партийную организацию и ее представителей в высшем законодательном органе страны», - заявляет бюро рескома.

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 декабря, Верховная Рада Украины приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и внесении изменений в некоторые законодательные акты». “За” проголосовали 235 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, из фракции БЮТ проголосовали 156 депутатов, из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” – 71, из фракции КПУ – 8.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов и Блока Литвина.

Сегодня, 29 декабря, лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины (фракция Компартии) Леонид ГРАЧ заявил о своем возмущении, что кто-то проголосовал его карточкой «за».