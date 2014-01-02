В Украине упростили регистрацию плательщиков НДС и единого налога

В Украине с 1 января текущего года вступили в силу нормы законов «О внесении изменений в Налоговый кодекс» в части регистрации лиц - налогоплательщиков» и «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей», предполагающие упрощение процедуры регистрации плательщиков НДС и единого налога.

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Как отмечается в сообщении Министерства доходов и сборов Украины, благодаря законодательным новациям для того, чтобы зарегистрироваться плательщиком НДС или единого налога предпринимателю не нужно дополнительно посещать налоговые инспекции.

«Все документы принимает государственный регистратор, когда проводит регистрацию юридического или физического лица – предпринимателя. А уже потом регистрационная служба передает копию заявления в органы Миндоходов, не привлекая к процессу налогоплательщика», - подчеркнули в Министерстве.

Ранее министр доходов и сборов Александр Клименко отмечал, что в будущем его ведомство планирует и вовсе отказаться от свидетельства плательщика НДС и заменить его соответствующей выпиской из реестра.

Как сообщал УНИАН, плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) в июле 2013 года стали 2,3 тыс. лиц, а их общее количество на 1 августа 2013 года составляло 244,3 тыс.

По данным аналитиков Миндоходов, ежемесячно количество плательщиков НДС увеличивается не менее чем на 3 тыс. и ожидается, что этот показатель будет расти и дальше.