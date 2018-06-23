За что наградили наших футболистов?

Интересно, какими резонами руководствовался министр Юрий Павленко, подписывая документы о присвоении игрокам сборной Украины по футболу званий заслуженных мастеров спорта? Не после чемпионата мира, а к нему - лишь за результатами отборочного цикла?

Выходит, присваивая футболистам это самое почетное спортивно-номенклатурное звание, правительственные чиновники признавали, что победа в отборочном цикле является вершиной заслуг наших футболистов. И нужно устроить праздник сейчас, потому что после чемпионата настроение будет (может быть) другим - такая вот логика действий чиновников вырисовывается.

Кстати, в далеком 1966 году, когда сборная СССР заняла 4-ое место на чемпионате мира (наивысшее в ее истории достижение), лучшему ее нападающему – киевскому динамовцу Валерию Поркуяну, который сумел в трех матчах забить четыре мяча, ЗеМеэСа не дали, мол, молодой еще. Другим дали.

Конечно, хорошо, когда награда находит своего героя своевременно, при жизни.

Но, наблюдая за игрой сборной Украины на чемпионате, подытоживая ее игры в группе, волей-неволей делаешь предположение, что и в самом деле, для этого, нынешнего состава игроков, само выступление среди 32-х команд мира является границей их спортивной квалификации.

А уже выход в следующий круг, в 1/8 финала, просто неслыханным достижением, за которое чиновники могут и орденами осыпать.

К сожалению, наша сборная в сыгранных матчах показала едва ли не самую слабую, и невыразительную игру среди других команд (да и в целом никак не может выйти на тот уровень, который показывала в отборочном цикле). И свист болельщиков, который сопровождал решающий матч Украина –Тунис, является красноречивым свидетельством этому.

Невзирая на все заверения из штаба сборной о том, что команда будет не играть априори на удержание ничейного результата, а будет стремиться победить, сценарий игры сложился по наихудшим предположениям.

В сущности, лишь первый тайм украинцы выдерживали какой-то план на игру, стремились навязать “орлам Карфагена” свою волю, забить решающий гол, но после перерыва сбились на обычное, банальное – не пропустить.

Футбол вообще - простая, если не примитивная, игра, главное – не пропустить сзади, а впереди - как получится. “Ничью мы имеем еще до выхода на поле”.

Во всех возможных турнирах, где нужно достигать результата, так играют большинство команд. И только отдельные команды, которые имеют в своем составе ярких исполнителей, могут решиться на наступательный футбол, не боятся идти вперед, не боятся пропустить, потому что уверены, что забьют столько, сколько нужно для победы.

Так играет Германия против Эквадора, Бразилия против Японии, Испания против Туниса и против Украины.

Команда Блохина, кстати, смогла только один раз во всем отборочном цикле отыграться в матче, когда первыми забили соперники.

Что было бы, если бы вчера Тунису удалось забить первыми, если бы судья свистел не только в нашу пользу (чего стоит признание Воронина, что он таки рукой отбил мяч в своей штрафной площадке, чистый пенальти!), не хочется и думать.

Должны констатировать, что для большинства игроков сборной Украины образца 2006 года лучшие матчи уже позади.

Не тот возраст, не та футбольная биография. Поколение Ващука, Тимощука, Гусина, Воробея, Реброва, Шовковского проиграло слишком много важных матчей международного, европейского уровня, чтобы ожидать от них чуда на этом чемпионате.

Вообще драма для этого поколения футболистов – выиграть билет на самый престижный футбольный фестиваль и не иметь сил показать на нем что-то особенное.

Игра на грани возможностей – это, конечно, далеко не игра на классе. Приходится буквально выгрызать, перепахивать каждый метр поля, рваться из сил, а силы не безграничны.

Но это все-таки – игра, в которой всегда есть место для случая, для фарта. И просто логика здесь не всегда срабатывает, иначе бы не существовали букмекерские конторы.

В 1954 году чудо-команда Венгрии проиграла финал малозаметным тогда немцам. Те же пассионарные испанцы на всех чемпионатах мира, в которых принимали участие, лишь однажды пробились в полуфинал.

Следовательно, мяч круглый, а поле зеленое, и как будут разворачиваться на нем события в Кельне 26 июня, в игре Швейцария-Украина – никому не дано знать заранее.

Да, “часовщики” выглядят как никогда согласованно и солидно. В группе - ничья с Францией и две победы, четыре мяча забито и ни один не пропущен. Подавляющее большинство сборников играют вне границ внутреннего чемпионата, в Англии, Франции, Германии, Италии, поэтому, чтобы “напрячь” их, нашим придется сильно постараться.

И все же главное – сможет ли Блохин наконец привить своим игрокам психологию победителей, и они все-таки рискнут прыгнуть выше головы, невзирая на все, что здесь сказано ?

Олег Олийнык