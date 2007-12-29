Депутата Партии регионов только хотели арестовать

Для депутата Черниговского городского совета от Партии регионов Дмитрия ШЕВЧУКА, которого обвиняют в незаконном получении информации, предупредительной мерой избрана подписка о невыезде.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял судья Новозаводского районного суда города Чернигова, который рассмотрел представление следователя прокуратуры области. Следователь в своем представлении в качестве предупредительной меры требовал арест депутата.

Уголовное дело против Д.ШЕВЧУКА возбуждено 11 декабря 2007 года прокурором области. Ему инкриминируют незаконное использование специальных прослушивающих устройств и незаконное получение информации.

В пятницу, 28 декабря, депутаты Черниговского горсовета обнародовали заявление за подписью свыше 20 депутатов с требованием соблюдения законности во время проведения следствия по делу Д.ШЕВЧУКА. В ней они указали, что арест как предупредительная мера является неприемлемой, поскольку Д.ШЕВЧУК от следствия не уклонялся.

Депутатская фракция Партии регионов в горсовете расценила требование об аресте “как политическое преследование”.

Следствие продолжается.

Как сообщалось ранее, в августе 2007 года в Чернигове было возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования специальных технических (прослушивающих) устройств и незаконного получения информации. В этом уголовном деле до сих пор Д.ШЕВЧУК был свидетелем.

Он длительное время работал в правоохранительных органах, был начальникам городского отдела УМВД, уволился с милиции по состоянию здоровья в звании подполковника.