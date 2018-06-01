Украинские реалии на языке жестов Президента

27 декабря Президент Виктор Ющенко дал пресс-конференцию, на которой высказал свое видение нынешних тенденций развития Украины. Наш фотокор внима-тельно следил за жестами Президента. Вот что зафиксировала фотокамера...
27 декабря Президент Виктор Ющенко дал пресс-конференцию, на которой высказал свое видение нынешних тенденций развития Украины. Наш фотокорреспондент внимательно следил за жестикуляцией Президента. Вот что зафиксировала фотокамера...
Мы рационализируем работу правительства...
Отношения (с Тимошенко), которые есть сегодня - я о них мечтал многие годы и это я буду поддерживать, потому что это та работа, которая нужна Украине...
Соответствующие договоренности с Россией пересмотрены не по вине украинской стороны...
Колесников много делает, чтобы диалог между властью и оппозицией был конструктивным...
Украина - европейская страна. Мы будем в Европе...
Вопрос к Президенту: ”Думаете ли Вы о будущей президентской кампании?”
Мы говорим на украинском языке, об украинской истории, хотим познать украинскую культуру...
Февраль - последний месяц, когда Украина не в ВТО...
Село - это колыбель национальной традиции...
Земля - наибольшее богатство человека в селе...
Вопрос Президенту: ”Что Вы будете обсуждать с Путиным?”
Авторитарный режим - угроза украинской нации...
Шага за шагом, через консультации решаются кадровые вопросы...
Шахтеру нужно отдать все, чего стоит его труд...
В Беларуси цена за газ 139 долларов...
Богатырева - один человек из определенного ряда лиц...
Дмитрий Стаховский, Оксана Охримчук
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