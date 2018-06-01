Украинские реалии на языке жестов Президента

27 декабря Президент Виктор Ющенко дал пресс-конференцию, на которой высказал свое видение нынешних тенденций развития Украины. Наш фотокор внима-тельно следил за жестами Президента. Вот что зафиксировала фотокамера...

27 декабря Президент Виктор Ющенко дал пресс-конференцию, на которой высказал свое видение нынешних тенденций развития Украины. Наш фотокорреспондент внимательно следил за жестикуляцией Президента. Вот что зафиксировала фотокамера... Дмитрий Стаховский, Оксана Охримчук

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