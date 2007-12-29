Януковичу припомнили предвыборные обещания

Партия регионов должна безотлагательно внести на рассмотрение Верховной Рады Украины обещанные во время избирательной кампании законопроекты, в частности, относительно русского языка как второго государственного. Это отметил председатель Севастопольского городского совета, лидер городского отделения Партии регионов Валерий САРАТОВ в эфире местной телерадиокомпании.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению В.САРАТОВА, это нужно сделать, «потому что у каждой партии самым дорогим достоянием является доверие избирателей, которое без конкретных дел в реализации предвыборных программ очень быстро исчезает».

«Внести законы в парламент и добиваться их принятия. Примем или не примем - это уже отдельная песня», - сказал председатель Севастопольского горсовета и прибавил, что в любом случае «нужно за них бороться».

В.САРАТОВ также констатировал, что «определенный разрыв, образовавшийся между руководством партии и первичными, региональными организациями, в связи с тем, что руководство Партии регионов пошло на хозяйственную работу, не позволил нам серьезнее поджать». «Мы это чувствовали. Я скажу откровенно, наш народный депутат Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО едва не на одиночке воевал относительно русского языка. А это же не правильно», - прибавил лидер Севастопольских «регионалов».

В этом плане он возлагает немалые надежды на «отдельные собеседования в январе с каждым регионом», о чем, как сказал он, принято решение на политсовете партии.

По мнению В.САРАТОВА, «сейчас Партия регионов или сделает выводы, почему, скажем, мы не набрали 37 процентов, а 34 процента, или мы дальше будем терять рейтинг».