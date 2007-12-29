Тимошенко подарит Семенюк на Рождество увольнение
17:26, 29 декабря 2007Политика
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Будет проводиться совещание
8 января будет рассматриваться вопрос о назначении нового председателя Фонда госимущества.
Об этом сообщил заместитель председателя ФГИ Дмитрий Парфененко.
"Как сегодня сообщила премьер-министр, 8 числа будет проводиться отдельное совещание по проблемным вопросам приватизационных процессов. Именно там, в частности, может рассматриваться распоряжение о назначении нового руководителя фонда. Думаю, это будет целесообразно сделать в его присутствии", - сказал он.
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