Тимошенко подарит Семенюк на Рождество увольнение

8 января будет рассматриваться вопрос о назначении нового председателя Фонда госимущества.

Об этом сообщил заместитель председателя ФГИ Дмитрий Парфененко.

"Как сегодня сообщила премьер-министр, 8 числа будет проводиться отдельное совещание по проблемным вопросам приватизационных процессов. Именно там, в частности, может рассматриваться распоряжение о назначении нового руководителя фонда. Думаю, это будет целесообразно сделать в его присутствии", - сказал он.

Украинская правда