Ющенко дал поручение Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 1324 от 28 декабря т.г. одобрил Концепцию ценообразования в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Указ обнародован на официальном сайте Президента.

Согласно документу, государственное регулирование цен/тарифов в сфере жилищно-коммунальных услуг должно осуществляться Кабинетом Министров Украины, органом государственного регулирования в сфере коммунальных услуг, другими органами исполнительной власти, а также органами местного самоуправления.

В полномочия органа государственного регулирования в сфере коммунальных услуг включены: подготовка предложений о формировании ценовой политики в сфере жилищно-коммунальных услуг, а также амортизационной политики предприятий; разработка методологии формирования цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые субъектами-монополистами; регулирование цен/тарифов на ЖКУ, предоставляемые субъектами-монополистами.

К полномочиям Кабинета Министров Украины в сфере регулирования цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в частности, относятся: обеспечение проведения ценовой политики в соответствии с законом, определение методологии формирования цен/тарифов на определенные виды жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых субъектами – не монополистами, определение приоритетных инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунальных услуг общегосударственного значения, а также усовершенствование порядка возмещения субъектам ведения хозяйства убытков, нанесенных в результате принятия решений, связанных с утверждением цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги в размере, более низком от размера экономически обоснованных расходов на их производство, действий или бездеятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц в сфере ценообразования.

При этом органы местного самоуправления должны регулировать цены/тарифы на ЖКУ, предоставляемые субъектами, которые не занимают монопольное положение на соответствующих рынках, а также субъектами, которые занимают монопольное положение на соответствующих рынках, если объемы производства не превышают границу, установленную соответствующим органом государственной регуляции.

На переходный период (до создания органов государственной регуляции в соответствующей сфере) определенные функции государственной регуляции должны осуществлять органы государственного управления в соответствующих сферах и органы местного самоуправления, которые устанавливают цены/тарифы на централизованное снабжение холодной и горячей воды, водоотвод, централизованное отопление. В случае утверждения цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги в размере, ниже размера экономически обоснованных расходов на их производство, возмещение ущерба, нанесенного в этом случае субъектам хозяйствования, которые предоставляют такие услуги, должен осуществляться за счет соответствующего бюджета.

Кабинету Министров поручена реализация положений данной Концепции.