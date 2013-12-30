Милиция заявляет, что в палаточном городке на Майдане в Киеве средь бела дня изнасиловали женщину
22:46, 30 декабря 2013Политика
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По данным столичной милиции, в палаточном городке на Майдане Независимости изнасиловали жительницу Черниговщины
В палаточном городке на Майдане в Киеве изнасиловали женщину / Фото: Твіттер @MaloverjanBBC
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве, инцидент произошел сегодня около 15.00.
По предварительным данным женщина, 1982 года рождения, жительница Черниговской области, обратилась в милицию с сообщением о совершении в отношении нее преступления.
На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативные группы, которые опросили потерпевшую. По ее словам, неизвестный мужчина пригласил ее в одну из палаток, которая находится возле стелы Независимости на центральной столичной площади, где изнасиловал, и после чего скрылся. Сейчас сообщение о преступлении задокументировано и внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст.152 (изнасилование) УК Украины.
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