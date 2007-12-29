Мороз уверен, что БЮТ и НУ-НС имитируют прочность

Лидер СПУ Александр МОРОЗ считает, что противоречия между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и Премьер-министром Украины Юлий ТИМОШЕНКО будут усугубляться.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом он заявил в интервью газете «Киевский телеграф».

По словам А.МОРОЗА, те отношения которые сейчас «демонстрируются напоказ, нельзя считать истиной». Он отметил, что процесс утверждения Ю.ТИМОШЕНКО Премьер-министром проходил «явно без энтузиазма со стороны Президента и его окружения». «А выступление Юлии ТИМОШЕНКО большинство экспертов оценили как речь кандидата в президенты. Для ЮЩЕНКО она — самый серьезный противник, поэтому противоречия между ними будут углубляться, как бы ни имитировали БЮТ и "НУНС" прочность и единодушие», - сказал А.МОРОЗ.