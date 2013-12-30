В новогоднюю ночь будут дежурить около 12 тысяч стражей порядка - МВД

Об этом сообщил начальник Управления массовых и спортивных мероприятий Департамента общественной безопасности МВД Украины Олег Матвейцов, информировали УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД.

В частности, по его словам, на территории государства в праздники запланировано проведение более 1 тыс. массовых мероприятий, в которых примут участие свыше 700 тыс. граждан. Для обеспечения охраны общественного порядка Министерством внутренних дел будут привлечены почти 12 тыс. работников органов внутренних дел, сказал Матвейцов.

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По его данным, наибольшее количество запланированных массовый мероприятий состоится в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

В то же время, подчеркнул Матвейцов, в соответствии с поручением министра, в связи с проведением в столице и области многолюдных массовых мероприятий, личный состав столичного гарнизона и Киевской области переведен на усиленный вариант оперативно-служебной деятельности. Кроме того, созданы оперативные штабы в МВД и в подчиненных подразделениях на местах.