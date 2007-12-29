Ющенко подпишет бюджет Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что подпишет принятый Верховной Радой Закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина войдет в 2008 год с принятым бюджетом. По его словам, это первый серьезный результат сотрудничества между Президентом Украины, демократической парламентской коалицией и новосформированным правительством.

Глава государства отметил, что при доработке главного финансового документа страны были учтены все его социальные инициативы.

В то же время Президент отметил, что бюджет нельзя считать полностью доработанным и сбалансированным. По его мнению, документ будет нуждаться в изменениях в отдельных статьях. В частности, необходимо учесть аспект вступления Украины во Всемирную торговую организацию, а также усовершенствовать отдельные вопросы инвестиционной политики и межбюджетных отношений.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря парламент 235-ю голосами принял Закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и внесении изменений в некоторые законодательные акты».

В частности, из фракции БЮТ проголосовали 156 депутатов, из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” – 71, из фракции КПУ – 8.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов и Блока Литвина.