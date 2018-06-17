Вехи недели. Испытание Чорновол, напоминание о Майдане и хромающая дисциплина

Очень жаль, что избиение Татьяны Чорновол – не только известной своей самоотверженностью журналистки, но и молодой женщины, матери двух детей – рассматривается преимущественно в контексте «кому выгодно». Этот вопиющий случай не стал для украинского общества поводом сформировать консолидированную позицию по отношению к насилию, политики попытались использовать ситуацию, чтобы замазать конкурентов посильнее. Поэтому уже сегодня очевидно, что любые выводы правоохранителей будут восприняты скептически – политический кризис не способствует ни соблюдению презумпции невиновности, ни скорости и объективности расследования.

Виктор Янукович попытался продемонстрировать, что полностью контролирует ситуацию. В ходе заседания Совета регионов президент настаивал на недопущении радикализации ситуации в стране, обвинив в сепаратизме руководство областных советов в западных областях. К теме сепаратизма мы еще вернемся, пока же отметим, что Янукович ждет от Николая Азарова предложений по ротации правительства, которая должна стать не столько косметическим ремонтом, сколько быть направленной на реализацию предвыборных целей Виктора Федоровича. Не забыл глава государства напомнить, что курс на евроинтеграцию остается актуальным для нашей страны.

Николай Азаров тем временем неподдельно удивлялся продолжающемуся на Майдане протесту и ставил условия перед Европейским Союзом относительно подписания Соглашения об ассоциации. Похоже, своевременно выданный российский кредит, позволивший залатать бюджетные дыры, вызвал у главы правительства головокружение от успехов. Иначе трудно объяснить его восхищение позицией России и очередную серию рассуждений о том, что Соглашение об ассоциации для Украины означает легализацию однополых браков. Сдается, вместе с деньгами Россия оказывает Николаю Яновичу идеологическую поддержку, ободряя и скрепляя его духовно.

Майдан даже после закавычивания в формат всеукраинской организации продолжает без душевного трепета прислушиваться к предложениям формальных вождей оппозиции. У тех наблюдается усталость от политического кризиса и отсутствие свежих идей. Арсений Яценюк, полгода назад закрывший «Фронт змин», анонсирует создание единой оппозиционной «команды изменений», а Виталий Кличко грозит власти всеукраинской забастовкой, хотя вряд ли представляет, как ее организовать. Стоит ли удивляться, что долго анонсированный «поход на «Межигорье» встретили милицейские кордоны, которые вожди оппозиции решили не преодолевать. Да и сам формат экскурсий по местам благосостояния сильных мира сего способен повысить моральный дух протестующих, но не изменить саму власть.

Самой радикальной изо всех лидеров оппозиции остается Юлия Тимошенко, оперативно возложившая ответственность за избиение Татьяны Чорновол на Януковича и призвавшая не только к маршу миллионов на «Межигорье», но и продублировавшая требования о создании правительства и Центризбиркома, пользующихся народным доверием. Остающаяся в заключении Юлия Владимировна продолжает рассчитывать на непосредственное участие в президентской гонке, и это накладывает отпечаток на ее позицию.

Во власти, которой в сложившейся ситуации нужно доказывать, что она сильна как никогда, наблюдаются серьезные проблемы с дисциплиной. Как иначе расценить игнорирование фракцией Партии регионов президентского требования ударно поработать над принятием бюджета-2014. На поверку оказалось, что большинство парламентских «регионалов» уже начали новогодние каникулы, и не собираются положить избирателям под елочку принятый бюджет. Жаль, что они не прислушиваются к словам спикера парламента Владимира Рыбака, справедливо назвавшего одной причиной мощного политического кризиса неэффективную коммуникацию между властью и народом.

Занервничал и глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, в своем твиттере призвавший отменить пакт Молотова – Риббентропа и отделить западноукраинские области, с которыми Слобожанщина не имеет ничего общего. Очень интересно посмотреть, как СБУ отреагирует на публичный призыв нарушить территориальную целостность страны, прозвучавший из уст губернатора?