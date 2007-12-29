Павленко возвращает свою команду

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО заменил руководящий состав Минсемьи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПАВЛЕНКО сообщил сегодня в Кабмине.

«На сегодняшний момент было 7 заместителей министра, сейчас останется только 4 – один первый и 3 – по направлениям, как было это было в 2005-2006 году», - сказал он.

Министр сообщил, что сегодня планирует завершить кадровую замену своих заместителей.

«Когда я уходил в отставку, вся команда ушла в отставку вместе со мной, сегодня они возвращаются на свои места», - пояснил Ю.ПАВЛЕНКО.

При этом он уточнил, что во время кадровых решений «нашел взаимопонимание по увольнениях заместителей министров и их переходу на другую работу».

«Ни одного нехорошего действия или злого расставания у нас не происходит. Мы с каждым из них нашла компромиссное решение в этом вопросе», - подчеркнул министр.