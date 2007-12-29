Ющенко и Путин могут встретиться в начале года
Встреча президентов Украины и России Виктора ЮЩЕНКО и Владимира ПУТИНА может состояться в январе-феврале 2008 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО сегодня журналистам в КМУ.
«Сейчас после проведения последних заседаний рабочих органов мы будем готовы, чтобы выйти на итоговое второе заседание межгосударственной комиссии», - сказал В.ОГРЫЗКО.
Министр считает необходимым в ближайшее время утвердить план работы комиссии на 2008-2009 годы.
«Предложения есть, вопрос назрел, и мы должны расставить все точки над «і», - добавил он.
В.ОГРЫЗКО подчеркнул, что основными принципами взаимоотношений между Украиной и Россией является выстраивание добрососедских, партнерских и взаимовыгодных контактов.
«Линия Президента в этом остается неизменной, и это является основными принципами», - отметил министр.