Правительство Тимошенко вернуло долги шахтерам
13:18, 29 декабря 2007Политика
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Премьер говорит, было чрезвычайно сложно
Правительство погасило задолженность перед шахтерами по выплате зарплаты в размере 500 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.
«Вернуть такую задолженность за 10 дней (деятельности нового правительства – УНИАН) было чрезвычайно сложно, но мы с этим справились, погасили всю задолженность и успели это сделать до Нового года», - сказала она.
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