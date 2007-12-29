Правительство Тимошенко вернуло долги шахтерам

Правительство погасило задолженность перед шахтерами по выплате зарплаты в размере 500 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Вернуть такую задолженность за 10 дней (деятельности нового правительства – УНИАН) было чрезвычайно сложно, но мы с этим справились, погасили всю задолженность и успели это сделать до Нового года», - сказала она.