Украинский интерес. Диалектика кредита и меняющийся МИД

Восприятие украинским руководством 15-миллиардного кредита, из которого получены только 20%, напоминает благоговение. Виктор Янукович полагает, что эти средства позволят обеспечить макроэкономическую стабильность, Николай Азаров признает, что на месте российского руководства не стал бы давать деньги нашей стране, но уверен, что Украина сможет использовать полученный кредит максимально эффективно. Впору поинтересоваться, как же работал Николай Янович на посту премьера почти 4 года, если только массированная финансовая инъекция спасла экономику страны от коллапса.

Если в Киеве царят подчеркнуто оптимистичные настроения, то в Москве слышен глухой рокот недовольства нерациональным использованием средств Фонда национального благосостояния. Конечно, среди обычных граждан. Что касается высокопоставленных, то первый вице-премьер Игорь Шувалов подчеркнул, что Россия в случае необходимости сможет потребовать назад выданные деньги, а коллега Азарова Дмитрий Медведев обратил внимание, что Украина отвечает за полученные деньги всем национальным достоянием. Конечно, с одной стороны, подобные заявления – традиционный элемент психологической войны, с другой – стремление России усилить свое влияние на Украину становится все более очевидным.

Тревожным звоночком выглядит возвращение партии украинских БТР-4 из Ирака, из-за чего под угрозу срыва поставлен крупнейший в отечественной истории контракт на поставку военной техники и вооружения. Россия и Украина напряженно конкурируют в качестве экспортеров на мировом рынке вооружений, и никакой «братской дружбы» в таких деликатных делах быть не может.

Внушает опасение промедление с подписанием контракта о реверсных поставках газа из Словакии, уже давно анонсированного профильным министром Эдуардом Ставицким. Правда, он обещает приход на украинский рынок в начале 2014 года компании Exxon Mobile. и сохранение плодотворных отношений с гигантами Shell и Chevron. При этом рассчитывать, что ЕС активно будет принимать участие в обсуждении перспектив создания газотранспортного консорциума может только очень наивный человек – не для того «Газпром» сделал Украине 30-процентную скидку на газ, чтобы с кем-то делить контроль за украинской ГТС.

Обещает продолжение евроинтеграции министр иностранных дел Леонид Кожара, готовый после новогодних праздников вернуться к обсуждению подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, которое и президент, и премьер теперь видят возможным подписать исключительно на условиях выгоды для Украины. Видимо, для пущей убедительности МИД периодически вступает в заочные перепалки с Европейской комиссией и Государственным департаментом США. Не отстает и Николай Азаров, с православной истовостью отказывающийся от обеспечения признания однополых браков, словно это единственная проблема в отношениях Украины и ЕС.

Но всех переплюнул Олег Царев. Заместитель главы парламентских «регионалов» заявил, что по его представлению МИД и СБУ закрыли въезд в Украину 36 «подрывным элементам», среди которых подавляющее большинство – граждане Грузии. Подобные причуды стратегического партнерства ранее наблюдались только в российско-украинских отношениях в исполнении Кремля. Если внешнеполитическое ведомство от наличия подобного списка открестилось, то Служба безопасности признала, что применяет точечные запреты к нежелательным иностранцам. Что-то подсказывает, что в 2014 году мы об этой практике еще услышим.