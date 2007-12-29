Мороз в Президенты не пойдет

Лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз не планирует баллотироваться на следующих президентских выборах. Об этом он заявил в интервью газете «Киевский Телеграф».

«Я не планирую баллотироваться на должность Президента Украины. Необходимо добиться завершения политической реформы. Она открывает перспективу для Украины - я в этом убежден. Личности и должности - вторичны. Первична система власти. И это одна из тем для обсуждения с ПР в контексте вопроса о создании объединенной оппозиции», - заявил А.Мороз .

Лидер СПУ считает, что сегодня нельзя четко ответить на вопрос о том, когда могут состояться досрочные президентские выборы. «Здесь больше неясностей, чем понятных и просчитанных раскладов. Во-вторых, многое зависит от субъективных факторов. А в украинской власти достаточно смеси инфантильности и жлобства, что может давать неожиданные, непрогнозируемые выбросы. К сожалению, этими недостатками страдает все общество. Поэтому лучше повременить с прогнозами», - цитирует Мороза пресс-служба СПУ.