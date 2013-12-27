Журналисты Левочкина создадут новый новостийный телеканал

Как передает "Телекритика", эту информацию подтвердил директор "Национальных информационных систем" Назим Бедиров.

В частности, в начале 2014 года будет запущен новостной канал, директором которого должен стать Бедиров, главным редактором — Лаврентий Малазония.

"Если господин Малазония будет заниматься производством новостей, господин Бедиров — развитием канала в целом. С каналом также будет сотрудничать Игорь Шувалов", — говорится в сообщении.

Сейчас уже определен бюджет канала. Финансироваться он будет в рамках медиагруппы "Интер".

Как сообщал "Ракурс", руководить компанией "Национальные информационные системы", которая производит программы "Новости", "Подробности" и "Подробности недели", вместо Бедирова будет Антон Никитин.