Год у руля: чем отличились члены Кабмина

Оппозиция и участники массовых акций гражданского протеста, ставших ответом на сворачивание властями евроинтеграции, продолжают требовать отставки правительства и перезагрузки власти в целом. Последняя, вроде бы, настроилась провести точечную чистку Кабмина и продолжает утверждать, что курс на ЕС остается приоритетом, активизируя при этом «дружбу» с Россией.

Эксперты не исключают, что в виду нарастающего давления Евромайдана, президент может решиться даже на увольнение преданного ему премьер-министра Николая Азарова, что подразумевает и радикальное обновление всего состава Кабмина.

В любом случае, для подавляющего большинства обывателей фамилии многих действующих министров ничего не говорят – а, если задавать вопросы в формате, к примеру, «кто у нас – министр промполитики?», - то, очень часто, имена главных государственных менеджеров не могут вспомнить даже журналисты. Причины такого «неведения» банальны – многие министры, с одной стороны, ничем примечательным в своей работе не запомнились, а, с другой, не являлись до прихода в правительство публичными политиками. И не спешат наслаждаться, казалось бы, теперь обязательной, - публичностью в новом амплуа.

В канун Нового года УНИАН решил напомнить украинцам, чем отличились представители «омоложенного» год назад ядра исполнительной власти.

Премьер-министр Николай Азаров - «политический долгожитель», состоит в должности главы Кабмина без перерыва почти 3 года (если не считать предыдущие каденции). Лидер Партии регионов калужского происхождения, депутат Верховной Рады нескольких созывов, доктор геолого-минералогических наук, профессор.

За последний год Азаров запомнился советами украинцам активно приобщаться к огородному труду, ввиду дефицита средств для существования, а студентам – побольше работать, если не хватает на квартиру. Но настоящую сенсацию Николай Янович «подарил» украинцам накануне саммита в Вильнюсе, обещавшего стать для нашей страны судьбоносным – когда заявил о сворачивании работы над подписанием Соглашения об Ассоциации с ЕС.

Позже вызвала озадаченность и даже оперативные опровержения со стороны чиновников ЕС и аргументация Николая Яновича о том, почему Украина не готова выполнить требования по безвизовому режиму со странами Старого Света: по его словам, народ Украины не готов к безвизовому режиму ценой разрешения однополых браков. Народ, может, и не готов, но, даже несмотря на несоответствие, в данном случае, слов премьера реальным требованиям ЕС, подобное заявление звучало странно из уст человека, чья семья проживает в Европе.

Первый вице-премьер Сергей Арбузов – уроженец Донецка, человек из окружения президента. На должность первого зама Азарова назначен 24 декабря 2012 года. Карьера Арбузова при Януковиче развилась суперстремительно, хотя, еще в 2005-м году будущий первый вице-премьер являлся членом партии Виктора Ющенко «Наша Украина».

Фамилию Арбузов украинцы узнали, когда он занял кресло главы Нацбанка, став самым молодым руководителем финансового регулятора в Европе (был назначен 23 декабря 2010 года). Затем господин Арбузов переместился в правительство, и был наделен мощными полномочиями, став куратором аграрно-продовольственной политики, вопросов экономического развития, торговли и доходов казны.

Многие эксперты склонны считать наиболее вероятным преемником Азарова именно Арбузова. За последний год, по разным данным, первый вице-премьер должен был стать главным переговорщиком от Украины на европейском направлении, «разморозить» сотрудничество с МВФ и решить насущные проблемы с регионами. Пока, к сожалению, ничего из перечисленного глобально реализовать не удалось, хотя, надо признать, ассоциация с ЕС и сотрудничество с МВФ снялись с повестки дня как бы сами собой

Благодаря своей сдержанности в высказываниях и оценках, Арбузов, за последний год, не стал участником громких скандалов. Но некоторые его заявления заслуживают внимания. К примеру, в октябре Всемирный банк обнародовал очередной рейтинг Doing Business, в котором Украина взлетела сразу на 28 позиций, заняв 112-е место из 189 исследованных экономик мира. Улучшить позиции Украины в мировом рейтинге было поручением Януковича. Тогда Арбузов заявил: «Повышение рейтинга Украины сразу на 28 позиций за год — лучшая иллюстрация эффективности наших усилий по созданию максимально благоприятного бизнес-климата, реформированию бюрократической системы и упрощению ведения бизнеса… Очевиден процесс улучшения в таких сферах, как строительство, регистрация прав собственности, в сфере уплаты налогов, упрощении таможенных процедур».

К сожалению, у бизнеса – совсем иное мнение, отличное от Всемирного банка: Европейская Бизнес Ассоциация, с 25 ноября по 12 декабря 2013 года проводившая исследование инвестиционного климата в Украине, констатировала существенное падение индекса инвестиционной привлекательности нашей страны в 4-м квартале сего года – до самого низкого уровня за всю историю измерений индекса – 1,81. Ожидания на первый квартал 2014 также негативные. Эксперты считают, что инвестиционный климат в Украине будет и дальше ухудшаться.

Вице-премьер Александр Вилкул – уроженец Кривого Рога. На правительственную должность был назначен 24 декабря 2012 года. В прошлом – губернатор Днепропетровской области, пришел в большую политику из бизнес-структур самого богатого украинца Рината Ахметова. Карьерными успехами, в том числе, обязан отцу – Юрию Вилкулу, экс-мэру Кривого Рога, главе Днепропетровского облсовета, вхожему как в круг общения Ахметова, так и в «пул» президента.

Вилкул возглавляет достаточно проблемную сферу – инфраструктуру, региональное развитие, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Если учесть, в каком состоянии находятся, в частности, отечественные дороги, то говорить об эффективном руководстве Вилкула не приходится.

За минувший год Вилкул запомнился организацией крупнейшего в Украине рок-фестиваля The Best City 2013. Правда, для фанов он стал слишком дорогим удовольствием: цены на билеты были как на премьеру в столичный Оперный, а на еду – схожи с прейскурантом неплохого ресторана. Сам вице-премьер на рок-фестивале тоже отличился: активисты общественной организации «ЗОВ» после завершения мероприятия подали заявление в ГАИ с просьбой привлечь Вилкула к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема. Лихач-байкер уплатил штраф в размере 85 грн. и заявил: «Пусть этот инцидент будет самым серьезным нарушением в моей жизни».

В Днепропетровске Вилкулу также не могут забыть… «перенос» 1 сентября. Из-за желания вице-премьера поучаствовать в праздновании Дня знаний в Днепропетровской школе №28 и плотного графика чиновника, ученикам и их родителям пришлось идти в учебное заведение 31 августа.

Вице-премьер Юрий Бойко – «ветеран» Кабмина пророссийского окраса – уроженец Горловки (Донецкая область). 24 декабря минувшего года он получил повышение – до вице-премьерского кресла Бойко занимал пост министра энергетики и угольной промышленности.

В свое время был председателем Республиканской партии Украины (РПУ). В 2006-м баллотировался в парламент V созыва по списку «Оппозиционного блока НЕ ТАК!», созданного на базе СДПУ(о). На досрочных парламентских выборах-2007 попал в проходную часть списка Партии регионов, для чего отказался от полномочий главы РПУ и сдал партбилет. Один из основных «газовых» и «нефтяных» переговорщиков Украины. В прошлом – фигурант громких коррупционных скандалов, связанных с закупкой буровых установок по завышенным ценам за бюджетные средства.

В мае текущего года Бойко заявил, что уже этой осенью произойдет запуск принадлежащего «Роснефти» Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, который был остановлен 15 марта 2012 года. Впрочем, теперь сроки запуска Лисичанского НПЗ снова перенесены — на 2014 год. Да и сам завод, по словам президента Януковича, вскоре вновь может стать собственностью Украины.

«В тени» Бойко всегда остается министр энергетики Эдуард Ставицкий (назначен 24 декабря 2012 года). Чиновник родился в Лебедине Сумской области. До назначения в Минэнерго, с апреля по декабрь 2012 года, занимал кресло министра экологии и природных ресурсов. С 2007 по 2010 год являлся председателем правления НАК «Надра Украины».

Опыта работы по управлению энергетической отраслью, как такового, у Ставицкого нет. Видимо, поэтому он никогда не ведет переговоры, но зато охотно проводит пресс-конференции. Сейчас главный энергетик страны, в кооперации с россиянами, решает вопросы строительства завода по переработке ядерного топлива. Строительство, при этом, постоянно откладывается из-за «денежных» споров. Впрочем, как откладывается и подписание соглашения о реверсе газа из Европы через территорию Словакии – еще одна тема, которую оседлал Ставицкий – что, по словам министра, могло бы полностью диверсифицировать поставки газа для Украины.

Министр обороны Павел Лебедев – уроженец Краснодарского края. Руководитель главного военного ведомства с 2006 по 2007 годы трудился народным депутатом Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко, а в 2007 – сменил политическую ориентацию, и до 2012 года служил народу Украины уже как представитель Партии регионов. В народе известен как сторонник перехода украинской армии на контрактную основу (14 октября президент Янукович подписал указ о последнем призыве).

В ближайшие 4 года профессиональная армия обойдется нашей стране в 35 миллиардов гривен. Чтобы организовать профессиональную армию, необходимо провести отбор военнослужащих, обеспечить контрактников конкурентной зарплатой и жильем. По словам Лебедева, эти цели армия намерена решить путем массовой продажи излишнего имущества Министерства обороны. Однако, полный переход украинской армии на контрактную основу, запланированный на 2014 год, все же был отложен правительством в связи с недостаточной ресурсной базой.

Под руководством Лебедева оборонное ведомство засветилось в «шпионском» скандале: в текущем году СБУ устроила обыски в кабинетах Генштаба Вооруженных сил. Служба безопасности выявила нарушения условий хранения секретных документов, за которые были отстранены от работы два руководителя Генштаба. Но в СМИ писали, что это был лишь формальный повод для давления на руководство Генштаба. Якобы конечная цель плана – отстранить старые, «долебедевские» кадры армейской верхушки от принятия решений.

Министр социальной политики Наталия Королевская в прошлом была ярой противницей регионалов, входила в политсовет партии «Батькивщина», где курировала Восточную Украину (как уроженка Луганской области). В 2011 году выступила инициатором создания общественного движения «Вперед», в декабре того же года возглавила партию «Украина – Вперед!». На парламентских выборах 2012 года ее политсила не сумела преодолеть проходной барьер. Но, сразу после провальных результатов народного волеизъявления, указом президента Королевская была назначена министром социальной политики. В принципе, занимаемое ею кресло всегда было рисковым – сложно обеспечивать эффективную социальную политику в государстве, которое находится на грани дефолта.

В уходящем году министр соцполитики стала фигурантом пикантного скандала – она потеряла свой диплом об окончании Восточно-украинского Национального университета им. В. Даля именно в тот день, когда ей надо было подавать документы в отдел кадров Кабинета Министров. Диплом якобы нашелся позже, и скандал замяли.

Не менее ярким был и скандал, связанный с желанием Королевской взять под контроль ввоз в страну гуманитарной помощи. Во время выступления в Верховной Раде чиновник обвинила нардепов в контрабанде красных кабриолетов и кошачьего корма под видом гуманитарки.

Также интересным обстоятельством биографии министра можно считать тот факт, что ее отставки в текущем году «за профнепригодность» требовали именно представители Партии регионов. Впрочем, по сей день Королевская не написала соответствующего заявления.

Министр образования и науки Дмитрий Табачник родился в Киеве. Несмотря на то, что свою трудовую деятельность начал реставратором Центрального государственного архива кинофотодокументов Украины, является старожилом властных кабинетов.

В 1994 году возглавил президентскую избирательную кампанию Леонида Кучмы, которая основывалась на концепции стратегического партнерства с Россией и предоставления русскому языку статуса второго государственного в Украине. С июля 1994 года по декабрь 1996 года Табачник возглавлял Администрацию президента Украины Леонида Кучмы и был членом Совета национальной безопасности и обороны. Во время работы в президентской администрации получил воинские звания майора, минуя звание капитана (1994 год), позже — подполковника (март 1995 года), а в следующем году (февраль 1996 года) — полковника. Однако, в 2005 году, постановлением Генеральной прокуратуры Украины решения о присвоении воинских званий Табачнику были отменены.

В нынешней должности прославился скандалами с антиукраинским акцентом. Оппозиция, на фоне массовых протестных акций студентов, не раз, но тщетно, пыталась добиться его отставки.

Кроме того, Табачник «засветился» в скандале с исчезновением в стенах украинского правительства четырех ценных картин выдающегося украинского импрессиониста Николая Глущенко, принадлежавших Национальному художественному музею. До сих пор инцидент не исчерпан. Хотя, после выхода в прессе публикаций, в которых говорилось, что к исчезновению картин причастен Табачник, в правительственных кабинетах картины нашлись, правда, лишь две из четырех.

Министр здравоохранения Раиса Богатырева – уроженка Челябинской области РФ. Один из лидеров Партии регионов. Акушер-гинеколог, возглавлявшая Совет национальной безопасности и обороны в пору президентства Виктора Ющенко (за что была исключена из рядов ПР). Но, несмотря на этот эпизод, была «отмечена» президентом Януковичем должностью министра. Богатырева – человек из окружения Рината Ахметова и его друга Бориса Колесникова.

Ярая сторонница определения статуса русского языка на всенародном референдуме. Фигурант скандала вокруг вакцины против гепатита В, от которой умерло восемь детей, приобретенной министерством у копании «Фармстандарт-Биолек». Остроты ситуации придает тот факт, что к компании-производителю некачественных вакцин, по данным СМИ, якобы имел отношение сын Богатыревой – Александр. По результатам проверки предприятия «Фармстандарт-Биолик» были выявлены 14 критических, 22 существенных и 4 несущественных нарушения. К такому выводу пришла Государственная служба лекарственных средств и временно запретила реализацию вакцины. А скандал, как обычно, «замяли» - на сегодняшний день никто не наказан.

Министр доходов и сборов Александр Клименко – уроженец Донецкой области. Всю свою трудовую деятельность осуществляет согласно образованию – финансист. Считается человеком из окружения президента.

Клименко – любитель разъяснительной работы о необходимости уплаты налогов среди молодежи и детей в виде конкурсов и других мероприятий. Главный налоговик как-то сам себя охарактеризовал так: «Мне повезло: я нашел дело, которым хочу заниматься всю жизнь».

За минувший год Клименко не смог избежать участия в громких скандалах. Именно главу Миндоходов интернет-торговцы обвинили в давлении на «неподконтрольный власти бизнес» (из-за налоговых проверок ряда популярных интернет-магазинов), также имиджу Клименко досталось от блокирования в Украине работы электронной платежной системы WebMoney.

Министр аграрной промышленности и продовольствия Николай Присяжнюк – уроженец Житомирской области. Сельским хозяйством занимается с 2002 года, когда стал первым заместителем главы Житомирской ОГА. Хобби – коллекционирует автомобили, включая самые дорогие марки.

Министр начал свою работу 11 марта 2010 года с тотальной кадровой зачистки ведомства, расставив на ключевых постах людей, преданных ему лично.

В последние годы уверял украинцев, что евроинтеграция – лучшее, что может быть для Украины. «Президент видит Украину независимой, самодостаточной, современной и развитой страной. Глава государства никогда не совершит шагов вопреки национальным интересам и воле граждан. И Виктор Янукович четко сказал, что евроинтеграция является главным и неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины, основой стратегии экономического и социального развития на ближайшую перспективу», - сказал в преддверии подписания соглашения с ЕС Присяжнюк.

Однако, после решения Кабмина свернуть евроинтеграцию, стал одним из главных критиков ассоциации с Евросоюзом, которая, якобы, погубит отечественный агрокомплекс: «Аграрному сектору будет сложно, и на это обратил внимание президент. Сегодня в Европе выплачиваются достаточно большие дотации для фермера и сельхозпроизводителя. Наша экономика и бюджет не способны предоставлять такие дотации. Но мы будем искать пути, чтобы конкурировать».

Министр внутренних дел Виталий Захарченко – генерал внутренней службы Украины – уроженец Донецкой области.

Милицейскую карьеру начал в Риге, продолжил – в Донецкой области. Перед своим назначением (с 7 ноября 2011 года) возглавлял Государственную налоговую службу.

В течение всего года регулярно становился объектом народного гнева и многочисленных требований об отставке. Первыми «счет» министру выставили жители поселка Врадиевка Николаевской области, которые не были удовлетворены действиями чиновника в отношении преступлений насильников в погонах. На пике скандала Захарченко пошел в отпуск, а затем продолжил исполнять возложенные на него обязанности.

Не отразились на карьере министра – во всяком случае, пока – и кровавые события в Киеве в ночь на 30 ноября, когда «Беркут» разгонял мирный Евромайдан. Участники акций гражданского протеста по сей день требуют отставки главы МВД.

Новый виток требований об увольнении Захарченко спровоцировало избиение журналиста и гражданской активистки Татьяны Черновол в ночь с 24 на 25 декабря.

Министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов – уроженец Мурманской области. Трудовую карьеру начал в Донецкой области. Считается человеком Рината Ахметова (входил в состав руководства ряда предприятий и финучреждений СКМ, 2000-2005 гг. – генеральный директор ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент»).

С 2006 года начал бурную политическую деятельность в Партии регионов. Но, став 24 декабря 2012-го министром экономики, несколько притих. Практически никогда не проводит пресс-конференций, на международных переговорах играет второстепенную роль. В его сторону не раз звучала критика президента, но дальше слов дело пока не заходило. Прасолов – один из «архитекторов» украинской евроинтеграции, так как его ведомство напрямую занималось расчетами выгод и негативов от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Министр иностранных дел Леонид Кожара – уроженец Полтавской области. Основной опыт работы на госслужбе им был получен в Администрации Президента Леонида Кучмы. Кожара – заместитель лидера Партии регионов по вопросам международной политики.

Так как его назначение на должность главы МИДа совпало с годом председательствования Украины в ОБСЕ, Кожара удачно «совместил» портфель министра со статусом председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Однако, в итоге, никаких особых свершений в качестве председателя ОБСЕ Леонид Александрович реализовать не смог, а в Еврокомиссии вообще заявили - после событий 30 ноября - что кровавый разгон мирного Евромайдана нанес имиджу Украины непоправимый удар, и, таким образом, председательствование нашей страны в ОБСЕ можно считать неэффективным.

Министр юстиции Елена Лукаш родилась в Молдове, а затем долгое время проживала в Луганской области. 24 декабря 2012 года назначена Януковичем министром Кабинета министров. Однако, 4 июля 2013 года Лукаш перебралась в кресло министра юстиции, сменив Александра Лавриновича, который был избран главой Высшего совета юстиции.

Назначение Лукаш на должность начальника Минюста не стало неожиданностью: в дни оранжевой революции она представляла в Верховном Суде интересы кандидата в президенты Виктора Януковича. Несмотря на то, что ее клиент тогда так и не стал главой государства, Лукаш считают «юридическим оплотом» Партии регионов.

Лукаш вела себя в роли министра сдержанно и аккуратно, благодаря чему ей удалось избежать участия в каких-либо скандалах, но, в результате, г-жа министр для многих украинцев остается малоузнаваемой.

Министр финансов Юрий Колобов – родом из Павлограда Днепропетровской области. До назначения главой Минфина (28 февраля 2012 года сменил на этом посту Валерия Хорошковского), являлся первым заместителем председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова (с декабря 2010 года).

Его считают человеком из «молодого» окружения президента, но сам Колобов это отрицает: «Я благодарен Виктору Федоровичу за оказанное доверие, которое постараюсь оправдать, но никакого отношения к его семье я не имею. Первый раз мы встречались, когда меня пригласили на работу в НБУ, второй – перед нынешним назначением. Могу предположить, что президент, принимая это решение, обсуждал его с главой Нацбанка Сергеем Арбузовым, с которым мы работали вместе порядка пятнадцати лет».

Колобов – не публичен, пресс-конференции проводит редко. Представляя проект госбюджета-2013 не смог ответить на вопросы журналистов о макропоказателях, заложенных в документе: «Здесь же два тома, я что, должен все знать?» - парадоксальным образом ушел от ответов главный украинский финансист.

Министр экологии Олег Проскуряков родился в поселке Топар Карагандинской области (Россия). По образованию – инженер-геолог. На пост министра назначен 24 декабря 2012 года. До этого (с декабря 2010 по май 2012 года) являлся председателем правления Национальной акционерной компании «Надра Украины», а с мая по декабрь 2012 года – председателем Государственной службы геологии и недр Украины. Примечательно, что все новые посты Проскуряков занимал после того, как их покидал Ставицкий, идя на повышение.

За минувший год Проскуряков прославился в регионах страны – своей любовью к посещению… мусорных полигонов. Представители местных властей в разных частях Украины неоднократно обращались к министру с просьбами выделить дополнительные средства на утилизацию мусора. Проскуряков охотно соглашался решать проблему. Но, в итоге, вся министерская помощь закончилась тем, что 2014-й было решено объявить годом раздельного сбора мусора.

Министр инфраструктуры Владимир Козак – профессиональный железнодорожник родом из Запорожской области. До назначения министром 24 декабря минувшего года возглавлял Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины - «Укрзалізницю» (с августа 2006-го по май 2011 года). Его считают человеком, приближенным к Ринату Ахметову.

Следует сказать, что Козак предпочел быть министром непубличным, и, так как большую часть проблем с пресловутыми поездами «Хюндай» ему удалось решить еще в качестве главы «УЗ», то ничем примечательным глава Минтранса за последние 12 месяцев публике не запомнился.

Министр промышленной политики Михаил Короленко (назначен на должность с 5 февраля 2013 года) – уроженец Кривого рога. До этого назначения являлся председателем правления акционерного общества «Южный горно-обогатительный комбинат». Короленко связывают с окружением Рината Ахметова, что, впрочем, подтверждается списком занимаемых Михаилом Константиновичем в прошлом должностей в структурах «СКМ».

В Партии регионов поговаривают, что, из-за несвоевременного информирования Кабинета Министров об угрозах от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом для экономики Украины, Короленко может «впасть в немилость».

Министр культуры Леонид Новохатько — уроженец Полтавской области. Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Министр с 5 февраля 2013 года. До этого, в июне 2010 года, был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Леонида Черновецкого, позже стал замом главы КГГА Александра Попова. Попав в Кабмин, занял кресло, на которое претендовали, в частности, Юрий Богуцкий и Анна Герман.

По информации в СМИ, назначение Новохатько произошло во многом из-за его умения улаживать конфликты. Коллеги-регионалы характеризуют министра культуры положительно. Однако же, главный вопрос, которым сейчас задаются аналитики, - а нужно ли Украине вообще Министерство культуры?

Министр молодежи и спорта Равил Сафиуллин родился в Макеевке Донецкой области. По специальности – врач-гигиенист, эпидемиолог. Возглавляемое им ведомство 28 февраля 2013-го образовалось в результате реорганизации президентом Министерства образования и науки, молодежи и спорта и Государственной службы молодежи и спорта (был главой последней с 23 декабря 2010 года).

Сафиуллин был косвенно причастен к скандалу (и, одновременно, к его разрешению) с несвоевременным выделением квартиры чемпионке мира по шахматам Анне Ушениной. Спортсменка в 2012-м году стала победительницей личного первенства мира