Депутат от ПР называет голосование по бюджету фальсифицированным

Член фракции Партии регионов Ярослав СУХОЙ заявляет, что закон о государственном бюджете Украины на 2008 год был принят «фальшивым количеством голосов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента.

По его словам, в сессионном зале было лишь 187 народных депутатов из фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ.

Я.СУХОЙ отметил, что фракция Партии регионов больше не позволит коалиции голосовать таким образом.

Он отметил, что депутаты из коалиции пытаются “перегнуть” оппозицию “через колено”. По словам Я.СУХОГО, они забывают, что за Партией регионов стоят избиратели.