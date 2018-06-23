Газпром уже готовится к войне, обвиняя Украину в будущих кражах

Коалиция помаранчевых – это попытка сочетания левопопулистского огня с водой правого направления. А такое, как известно, удалось только финам и (это исключение подтверждает правило) полякам.

Юлия Тимошенко уже один раз была премьером. Окончилось это большой потасовкой и взаимными обвинениями в коррупции. Нет причин, чтобы сейчас было иначе. От отставок ничего не изменилось, вражда только выросла, а взаимная скрытая неприязнь была не раз продемонстрирована публично. О внутренней неустойчивости и слабости свидетельствует хотя бы способ и время, сопутствующие появлению коалиции.

Есть и позитивы. Значительно любопытнее будут выглядеть теперь отношения с Россией. Юлия Тимошенко, ожесточенный противник газовых соглашений, уже объявила об их ревизии. Что интересно, Тимошенко, сначала объявленная в розыск российской властью, потом – после гласной отставки ее правительства – была гостеприимно принята в Москве, тогда как Президент Ющенко не мог допроситься визита. Теперь игра будет выглядеть еще любопытнее. Осенью начнется очередной этап газовой войны. Газпром уже подготовился до ней, обвинив Украину в кражах газа.

Под знаком вопроса также будущее Партии регионов Виктора Януковича. Для этой группировки создание помаранчевой коалиции является настоящим шоком и означает переход до длительной оппозиции. Янукович до последнего считал, что „Наша Украина” изменит позицию и засядет с ним за переговоры. Проблема в том, что такая коалиция (помаранчевой „Нашей Украины” и Партии регионов) в дальнейшем не исключена. Велика вероятность, что между Юлией Тимошенко и Петром Порошенком, который займется раздачей должностей, быстро возникнут конфликты. Однако эта коалиция является для помаранчевых последним шансом. Следующего просто не будет.

Гжегош Садовский, Wprost Online (Польша)

Перевел с польского Николай Писарчук