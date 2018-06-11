Евромайдан: в поисках лидеров и стратегии

Больше месяца по воскресеньям на Майдане Независимости в Киеве собираются сотни тысяч людей. Десятки тысяч приходят туда ежедневно. И наивно думать, что эти люди не знают, зачем ходят на площадь. Главным образом, они выходят поддержать требования, озвученные сразу после разгона Евромайдана 30 ноября. А именно: должны быть наказаны сотрудники спецпродразделения «Беркут», которые жестоко избивали участников мирной акции протеста; должны быть наказаны те, кто устроил провокации под Администрацией президента 1 декабря; должны уйти в отставку те, кто отдавал приказы.

Учитывая, что на воскресные Вече продолжают выходить сотни тысяч людей, иллюзорную «амнистию для активистов Майдана», принятую на прошлой пленарной неделе Верховной Радой, митингующие всерьез не воспринимают.

В идеале, конечно, украинцы продолжают требовать и перезагрузку власти — внеочередных выборов президента и парламента. «Сейчас Майдан выполняет важную конституционную функцию – это форма приобретения субъектности украинского народа, который, согласно Основному закону, является единственным источником власти и, в частности, может реализовывать власть непосредственно, в том числе, выходя на площади. Ранее эта норма Конституции была сущей абстракцией, сегодня же она приобретает видимое, легитимизированное Основным законом, содержание», - рассказал УНИАН политолог Александр Палий.

Но, главными для граждан, все же, остаются первые три пункта – Майдан продолжает собираться за справедливость и за новое качество жизни. К сожалению, оппозиции не хватило месяца, чтобы использовать протестный потенциал украинцев, или хотя бы обозначить для гражданского общества ключевые тактические планы. Не говоря уже о четкой стратегии.

Нельзя быть революционерами по расписанию

В общей сложности, тот миллион, который так жаждала увидеть оппозиция в самом начале протестного движения, на улицы уже выходил. И не раз. Тем не менее, лидеры парламентского меньшинства за месяц так и не сподобились конвертировать этот потенциал в ощутимые результаты. Причин тому — несколько.

Во-первых, этому помешали личные амбиции каждого из лидеров – Кличко, Яценюка и Тягнибока. «Их пассивность продиктована приближением президентских выборов, поэтому каждый ждет ошибки другого, чтобы ею воспользоваться и, таким образом, повысить свои шансы в президентской гонке», - рассказал УНИАН директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД Сергей Пархоменко.

Во-вторых, протестная эффективность Майдана нивелировалась показным единством лидеров оппозиции. «Они сделали большую ошибку, когда тщательно и ревниво следили за работой и выступлениями друг друга на Майдане, демонстрируя свое единство, но, в то же время, понимая, что в будущем им придется столкнуться друг с другом», - сообщил УНИАН политолог Виктор Небоженко.

По его словам, оппозиция также упустила момент, когда можно было выбрать одного лидера, который мог бы возглавить массовое протестное движение. «Это было актуально две недели назад, когда и у общества, и у политиков, и у дипломатов была потребность в одном представителе, лидере Майдана, который опирался бы на поддержку масс и мог бы сотрудничать со всеми, вести переговоры с политиками от лица общественности», - считает политолог.

Более того, по его мнению, отсутствие единого лидера также не дало возможности силовикам перейти на сторону Майдана.

В-третьих, чтобы использовать потенциал Майдана, лидерам оппозиции следовало бы отказаться от своего парламентского статуса и превратиться в революционеров. «Улица требовала от них идти дальше в требованиях к власти, оппозиция нужна была Майдану для более сильного эмоционального и политического давления. Но у оппозиции есть свои кабинеты в Верховной Раде и комитетах, многие из оппозиционеров отдыхают на Сардинии с представителями власти... Имея свои партийные и парламентские интересы, ответить на запрос общества было трудно. Именно поэтому лидеры оппозиции весь месяц разрывались между озвучиванием ярких требований к власти со сцены Майдана и, одновременно, играли в политическую арифметику с парламентским большинством», - пояснил Виктор Небоженко.

По его мнению, и сегодня оппозиции нужно определиться, поскольку «нельзя до обеда быть революционером, а после обеда идти в парламент и голосовать, как ни в чем не бывало». «Важно понять, что Майдан — это особая структура со своей самоорганизацией. И оппозиции нужно как можно быстрее признать некое разделение труда между ними и этой структурой. То есть, оппозиция занимается своими делами: готовится к выборам, использует для реализации своих целей парламентскую площадку, а Майдан продолжает преобразования сам по себе», - считает Небоженко.

Оппозиция должна дистанцироваться от НО «Майдан»

Собственно, преобразования уже начались, и первым шагом стало создание народного объединения «Майдан» (НОМ). Можно сколько угодно критиковать как сам факт создания этой организации, так и ее персональный состав. Но даже такое формальное «слияние» политиков и представителей гражданского общества — позитив для Евромайдана. Во всяком случае, если обещание, что в состав НОМа могут вступать политические партии, общественные организации и простые граждане, не останется только на бумаге. А решения, которые будут приниматься Советом НО «Майдан», не превратят представителей общественности только в послушных исполнителей политической воли оппозиционных сил. «Сегодня для Евромайдана важна социальная повестка дня — изменение правил взаимодействия между обществом и властной элитой», - рассказал УНИАН политтехнолог Андрей Золотарев.

Учитывая, что ни парламент, ни «круглые столы» не способны сегодня стать той площадкой, на которой можно было бы искать компромиссы, создание НОМа — не самый плохой инструмент для этого. Проблема лишь в том, как технически организовать такую работу. «Оппозиции следует перестать бороться с системой, разделяя общество на «плохих» парней и «хороших», а самому Майдану не позволить маргинализироваться. Ведь само по себе только стояние на площади превращает Майдан из протестного лагеря, опорной точки сопротивления власти, в маргиналов», - говорит Золотарев.

По мнению же Виктора Небоженко, чтобы новосозданное объединение заработало и дало первые результаты, оппозиции следует «выбираться из общественного списка и уходить в Раду», максимально дистанцироваться от НО «Майдан». «Это объединение может эффективно работать, если не будет требовать от оппозиции выполнения только своих желаний. И, если оппозиция, в свою очередь, поймет, что не является монополистом «Майдана», - рассказал политолог.

К слову, это вовсе не значит, что Майдан перестанет пускать на сцену политиков. Но чем больше лидеры парламентского меньшинства будут бесцельно выступать, тем больше вызовут негатива со стороны общества. «Майдан может пускать это трио на сцену вечно. Но начнет ненавидеть, вполне вероятно, в ближайшие 2-3 месяца. К примеру, когда разблокируют парламент, но, в очередной раз, не отправят в отставку правительство. Или, когда власть снова закрутит все гайки, а оппозиция ничего этому не сможет противопоставить», - считает Сергей Пархоменко.

Майдан может «родить» новую партию

Эксперты также сходятся во мнении, что в ближайшее время у гражданского протеста появится три пути для преобразований. Первый - «Майдан» расколется на широкое общественное движение, которое будет всеядным. В пользу этого фактора работает инициатива НО «Майдан» организовывать сопротивление властям во всех областях Украины и координировать протестное движение по всей стране. «Майдан должен развернуться лицом к Востоку. Людям, которые выходят на площади, следует дать четкое понимание: мы, вместо автократии действующей власти, разделения на «донецких» и «не донецких», готовы строить проект открытой системы социальных лифтов», - считает Андрей Золотарев.

С этим согласен и Александр Палий: «Майдан должен сегодня сделать основную вещь — расширяться на всю Украину. Уверен, сейчас нужны рейды пассионарных людей с Евромайдана в регионы... Власть своим аморальным и деградированным поведением ежедневно добавляет аргументов для украинцев, чтобы ее перестали считать властью, а эти люди будут агитировать, мобилизовывать общество, распространять информацию путем живого человеческого контакта... Милиции и ГАИ банально не хватит, чтобы с этим справляться. Но связь Майдана с регионами должна быть двусторонней».

Впрочем, на сегодняшний день в составе Совета НО «Майдан» нет ни одного участника, который мог бы стать авторитетом для жителей Донбасса или Крыма. Точно так же, как, по-прежнему, нет и единого лидера.

Второй путь — из гражданского движения выделится группа людей, которым импонирует ирландский путь развития. То есть, они будут предлагать радикальные способы борьбы с властью.

И третий — площадь «родит» еще одну оппозиционную политическую силу со своим лидером. «В идеале, этот лидер будет не из когорты оппозиционеров. Это будет человек, который сможет почувствовать настроения людей и сумеет их за собой повести», - считает Сергей Пархоменко.

При этом, по словам Небоженко, у «Майдана» в выборе лидера не будет критерия, «кто скажет со сцены фразу поярче». «Никто специально себя лидером не назначит. Вероятнее всего, лидером станет человек, который защищает людей, участвует в гражданском движении», - сказал он.

Впрочем, другой оппозиции в Украине нет, а Евромайдану, чтобы добиваться своих целей, придется с ней взаимодействовать. «Это неизбежное сотрудничество. НО «Майдан» и оппозиция будут вынуждены общаться друг с другом, чтобы давить на власть с разных сторон. С одной стороны, будет действовать улица, с другой — парламентская работа оппозиции», - констатирует Небоженко.

Не та площадка

Как бы там ни было, пока политики будут думать над этими задачами, Майдан продолжает жить своей жизнью. Этот «организм» способен самоорганизовываться ради пикетирования госучреждений и устраивать акции протеста у офисов и квартир одиозных чиновников и олигархов, и «расходиться до 2015 года» вовсе не собирается.

Не исключено, что лидеры оппозиции, а также члены новоиспеченного объединения «Майдан», в ближайшие две недели будут посещать площадь «по расписанию» (праздники ведь). Но очень хочется надеяться, что до открытия следующей парламентской сессии все эти люди осознают: Евромайдан — это не площадка для перетягивания одеяла на себя ради воплощения личных краткосрочных, тактических целей. А также – не тот «лифт», на котором получится в одночасье «въехать» в президентское кресло в 2015 году – если таковой является чья-то стратегия…