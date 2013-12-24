В 2014 году Миндоходов хочет сократить количество налогов до 9-10

«У меня нет сомнений, что мы сделаем это (сокращение количества налогов – УНИАН) в 2014 году. Все для этого есть. Я думаю, что их (налогов - УНИАН) количеств будет сокращено до 9 -10», - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года глава Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский заявил, что Кабинет министров принял решение сократить количество налогов с 23 до 9. До этого вице-премьер-министр Сергей Тигипко заявлял, что после парламентских выборов власть проведет кардинальную реформу налогообложения, в результате которой количество налогов в Украине может быть уменьшено до 9 позиций с 23.

Согласно исследованию экспертов Всемирного банка, налогоплательщик на Украине осуществляет более 20 налоговых платежей в год, расходуя на это 490 часов. Всего в стране существует более 100 налогов и сборов.