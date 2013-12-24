Верховный Суд окончательно определил стоимость загранпаспорта в 170 гривен

Активисты кампании "Стоп беспределу в паспортных столах !" Запорожцы Игорь Блюменталь и Руслан Жиров в судебных баталиях дошли до Высшего административного суда. Однако, решение кассационных судов в двух идентичных делам имели разный результат.

В решении от 05.06.2013 года Фемида подтвердила единственной законной стоимость загранпаспорта на сумму 170 гривен. А в решении от 17.09.2013 года судьи приняли сторону ДМС, которая требовала с граждан дополнительные 87,15 гривен за неизвестные платные услуги и 120 гривен за бланк паспорта, который является собственностью государства.

Как отмечается в сообщении, окончательную точку в разъяснении норм законодательства поставил Верховный суд Украины. Единственным обязательным платежом при оформлении загранпаспорта за 30 дней является государственная пошлина на сумму 170 гривен.

По материалам : Демальянс