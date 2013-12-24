Кабмин: Азаров в Москве не будет ничего подписывать

“Премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня никаких соглашений подписывать не будет. В Москве глава правительства Украины принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. С мая текущего года Украина принимает участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в качестве наблюдателя”, - говорится в заявлении пресс-службы правительства.

В заявлении указано, что Украина будет продолжать работу по восстановлению нормального торгово-экономического режима со странами Таможенного союза.

Вместе с тем в пресс-службе назвали дезинформацией сообщение некоторых СМИ о том, что во время визита Азарова в Москву 24 декабря планируется подписание соглашений о присоединении к Таможенному союзу.

“Накануне рабочего визита премьер-министра Украины Николая Азарова в Российскую Федерацию на сайте одного из информагентств было опубликовано сообщение о том, что «Н. Азаров подпишет в Москве около 60 соглашений относительно Таможенного союза». Такое заявление является стопроцентной дезинформацией общественности”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, сегодня в Москве встреча Азарова и Медведева продлилась около 5 минут.