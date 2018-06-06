Вехи недели. Милость Путина, гримасы Фемиды и «план наступления» Майдана

Период противостояния России и Украины завершился неожиданным потеплением в позиции России, несколько аномальным не только по причине середины декабря. Уже не один год РФ старательно прижимала Украину по всем возможным направлениям, но резко изменила тактику. Причем заслуга Виктора Януковича и всей прибывшей в Москву украинской делегации в этом минимальна: Владимир Путин, объявляя о 15-милиардном кредите и 30-процентной скидке на газ для Украины, откровенно играл на публику. Перфоманс прошел по всем законам большой политики: общественное мнение получило круглые и привлекательные цифры, Путин – лавры «щедрого президента», Янукович – финансовую помощь, больше напоминающую «американскую» в преферансе, экспертная среда и оппозиционные политики – постоянный повод для беспокойства. Если кто-то думает, что теперь двусторонние встречи Путина и Януковича будут проходить спокойно, то он глубоко ошибается. Напомню, что несколько лет назад Россия с помощью аналогичного алгоритма вынудила братскую Беларусь передать под ее полный контроль газотранспортную систему.

Не возьмусь утверждать, что Виктору Федоровичу в Москве обещана 100-процентная поддержка в ходе президентской кампании, но подсадить его на иглу финансовой помощи без необходимости проведения реформ Москва стремится с ловкостью опытного наркодилера. Этому немало способствует мощная пятая колонна России в украинской власти и экономическая ситуация, близкая к коллапсу. До недавнего времени излучавший всепоглощающий оптимизм Николай Азаров признался, что только соглашения с Россией избавили украинскую экономику от резкого пике.

Николаю Яновичу пришлось на минувшей неделе доверительно общаться с соратниками по фракции. Судя по тому, что бюджет-2014 будут рассматривать в середине января, аргументы для убеждения строптивых мажоритарщиков в Кабмине заранее не заготовили по причине дефицита финансовых средств. Поэтому и первый транш российского кредита в сумме 3 миллиарда долларов будет, как признал премьер, пущен на социальные выплаты. Вряд ли такое расходование кредитных ресурсов можно назвать разумным, но иного варианта действий у правительства на сегодня нет.

Собирается ли Виктор Янукович проводить ротацию в правительственных рядах? Пока он укрепил собственную администрацию экс-губернатором Сумщины Юрием Чмырем с очевидными предвыборными целями. Что касается изменения состава Кабинета Министров, то президент не намерен «рубить сплеча». Порой кажется, что глава государства пойдет на перестановки в исполнительной власти только в том случае, если этот вопрос исчезнет с оппозиционной повестки дня.

Отмечу, что парламентские оппозиционеры проигнорировали призывы Юлии Тимошенко не вступать в переговоры с властью. Лидер «Батькивщины» уверена, что Янукович принял решение о сдаче национальных интересов вместе с 9 олигархами, поэтому призывает немедленно брать власть в свои руки. Поскольку без освобождения Тимошенко реализовать этот амбициозный план некому, представители оппозиции отдали предпочтение принятию парламентом политико-правового решения, которое освобождает от ответственности всех участников протестов против власти. За него проголосовало конституционное большинство парламентариев, поскольку при всем юридическом несовершенстве документ нужен и власти, и оппозиции. Наметившееся взаимопонимание испортил Виктор Пшонка: отчет генерального прокурора о событиях последнего дня осени на Евромайдан имел мало общего с объективностью. После этого ситуацию не мог спасти и благодарственный молебен с участием четырех президентов: оппозиция на круглый стол не пришла, не заглянул туда и Виктор Янукович.

Зато уже пятое воскресенье подряд оппонентам власти удается вывести людей в центр столицы. Правда, предложенный «план наступления» своим сторонникам оппозиционеры представили пока очень в общих чертах, а «совет Майдана» не подкреплен исполнительным органом, способным воплощать решения в жизнь. Стремление изменить страну к лучшему и нести демократию во все украинские регионы не ново, вопрос за реализацией в условиях жесткого противодействия власти. Наивно полагать, что команда Януковича будет спокойно наблюдать, как его оппоненты пилят ножки президентского кресла под Виктором Федоровичем. Недаром ведь секретарь СНБО (он же – глава избирательного штаба Януковича) Андрей Клюев заявил, что в случае эскалации кризиса не исключает раскола Украины на три части.

Евгений Магда