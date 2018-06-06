Украинский интерес. Российская оттепель и европейское похолодание для Украины

Договоренности между Россией и Украиной, достигнутые при участии Виктора Януковича и Владимира Путина, стали не только главной темой для обсуждения уходящей недели, но и, пожалуй, важнейшим событием года на постсоветском пространстве. Практически на протяжении четырех лет официальный Киев пытался пересмотреть газовые соглашения января 2009 года. И хотя в «Газпроме» и Кремле не собираются сменить гнев на милость, вчерашняя холодность сменилась готовностью к диалогу и компромиссам. Путин демонстрирует уверенность и подчеркивает, что никаких тайных договоренностей нет, Янукович ему вторит. В чем же причины российско-украинской оттепели?

Ее цифровые проявления – снижение цены газа для Украины практически на треть, до 268,5 долларов за тысячу кубометров, и предоставление 15 миллиардов долларов в качестве коммерческого кредита под 5% годовых. Цену «голубого золота» наши страну будут корректировать ежеквартально, и в Киеве надеются, что она уменьшится еще больше. Правда, не исключено, что у «Газпрома» есть собственное видение проблемы, к тому же российская энергетическая монополия объективно заинтересована в увеличении продаж энергоресурсов. Что касается финансовой стороны российской щедрости, то 3 миллиарда долларов наша страна получит в этом году, а вот ясности относительно остальной суммы пока нет. Если учесть, что Национальный банк в соответствии с договоренностями двух президентов причислил российский рубль к свободно конвертируемым валютам, не исключено, что «зеленый» кредит на поверку окажется рублевым.

Серьезную тревогу в экспертной среде вызвало озвученное стремление России «координировать внешнюю политику» с Украиной и усилить двустороннее сотрудничество в военной сфере, в частности, перевооружить Черноморский флот. Противодействовать этому процессу официальный Киев не сможет, разве что попытается не допустить размещения ядерных боеприпасов на российских кораблях в украинских портах. Что касается взаимодействия в части производства и ремонта военной техники, то Россия и Украина традиционно были конкурентами на мировом рынке вооружений. Сможет ли наша страна сохранить свои позиции – важный не только для самолюбия, но и для наполнения государственной казны вопрос. Сказочки о России, располагающей внушительными средствами, что ее собственные предприятия ВПК не могут справиться с заказами – удел легковерных и заангажированных.

Стратегически важными остаются и энергетические вопросы. Снижение цены газа – хорошая новость для украинских промышленников, но не станет ли платой за нее создание двух-, а не трехстороннего (с участием ЕС) газотранспортного консорциума и выход Украины из Европейского энергетического сообщества. Хотя профильный министр Эдуард Ставицкий излучает оптимизм, объективных подтверждений ему на сегодня нет. Россия заинтересована в противодействии «сланцевой» революции, и попытается использовать все возможные механизмы.

Не нужно забывать, что в 2015 году в Москве намерены создать Евразийский союз, способный стать альтернативой ЕС. Там не скрывают стремления видеть Украину среди его членов, и способны на определенные компромиссы ради этого. Как представляется, такой уловкой является временный отказ от агитации украинской элиты за присоединение к Таможенному союзу, которая в условиях продолжающегося противостояния на Майдане вряд ли пойдет России на пользу. Куда более символичным выглядит предложение Владимира Путина отпраздновать вместе с Виктором Януковичем 70-летия Дня Победы – через два месяца после президентских выборов в Украине.

В Европейском Союзе стремятся сохранить хорошую мину при плохой игре, не испортить отношения с крупным торговым партнером Россией и не оттолкнуть Украину. Канцлер Ангела Меркель, на этой неделе вновь возглавившая немецкое правительство, заявила, что наша страна не может быть одновременно членом сразу двух таможенных союзов, подчеркнув, что ЕС готов к подписанию Соглашения об ассоциации. Руководители ЕС не выказывают публичных предостережений против договоренностей Путина и Януковича. Впрочем, в Страсбурге, Брюсселе, Берлине хорошо понимают, что ожидать от Украины всплеска интереса к евроинтеграции не приходится. Поэтому и не было «мощного политического сигнала» Киеву по итогам прошедшего заседания Европейского Совета.

Евгений Магда