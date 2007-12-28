Проект госбюджета-2008 скорее можно назвать политико-техническим

Сегодняшний вариант проекта Государственного бюджета на 2008 год скорее можно назвать политико-техническим документом, чем политико-экономическим.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ.

«Политическим документ является в том смысле, что его принятие должно стать результатом деятельности правительства, а техническим он является в том смысле, что все понимают и соглашаются с неизбежностью принятия в феврале следующего года изменений в бюджет», - пояснил он.

При этом эксперт подчеркнул, что на сегодня принятие бюджета проходит в «пожарном» плане, а реальные экономические направления нового правительства можно будет определить, исходя из измененного в следующем году варианта бюджета, а также из программы социально-экономического развития страны, которая должна быть подана Кабмином.

Кроме того, по мнению эксперта, проект бюджета правительства Ю.ТИМОШЕНКО на 85-90% является тем документом, который был предложен правительством В.ЯНУКОВИЧА.

Документ был изменен в части повышения цен на газ на 2008 год, а также путем добавления некоторых социальных норм.